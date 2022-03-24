Renault все же покидает российский авторынок из-за санкций

Группа Renault дольше всех европейских автопроизводителей воздерживалась от резких «телодвижений» на российском авторынке после введения экономических санкций против России со стороны Запада. Но, похоже, и эту компанию «додавили» политики. Вечером, 23 марта стали известны итоги заседания совета директоров группы. По его результатам на официальном медиасайте концерна появилось специальное сообщение.

«С сегодняшнего дня деятельность Renault Group на заводе в Москве приостановлена. Что касается доли в АВТОВАЗе, Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудников в России. Renault Group напоминает, что принимает необходимые меры для соблюдения международных санкций», — говорится в нем.

Фактическое присоединение Renault к «пулу приостановившихся» автомобильных брендов означает, что в обозримом будущем россиянам светят автомобили лишь из Поднебесной. О чем, в частности, стало понятно и из «санкционной» инициативы Росстандарта.