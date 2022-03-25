Mercedes-Benz до сих пор не отказался от акций КАМАЗа

Глава Daimler Truck Мартин Даум провел пресс-конференцию, главный итог который оказался довольно неожиданным: в компании до сих пор не приняли никаких решений относительно своего дальнейшего парнерства с КАМАЗом! Г-н Даум подчеркнул, что пока рано делать какие-либо заявления по поводу возможной продажи 15-процентного пакета акций российского автогиганта.

Более того, изданию Reuters немецкий управленец сообщил, что выйти из капитала при всем желании достаточно трудно: «Мы не ведем никаких переговоров с российскими властями. Поэтому мы не можем выйти из капитала КАМАЗа, поскольку для этого требуется разрешение правительства РФ».

А пока КамАЗ, как ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд», начал выпуск грузовиков, как из сериала «Дальнобойщики» — на таком тягаче безо всяких современных систем и модной электроники ездили Иваныч (Владимир Гостюхин) и Сашок (Владислав Галкин).