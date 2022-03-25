Mercedes-Benz до сих пор не отказался от акций КАМАЗа

Фото производителя.
Как известно, компания Daimler Truck, принадлежащая концерну Mercedes-Benz, является держателем 15% акций российского КАМАЗа, а заодно — совладельцем совместного предприятия «ДК Рус», что производит грузовики Mercedes-Benz и Fuso. В начале марта немецкая сторона взяла паузу в отношениях с отечественным партнером. Но до сих пор никакого развития событий не последовало.
Алексей Кованов

Глава Daimler Truck Мартин Даум провел пресс-конференцию, главный итог который оказался довольно неожиданным: в компании до сих пор не приняли никаких решений относительно своего дальнейшего парнерства с КАМАЗом! Г-н Даум подчеркнул, что пока рано делать какие-либо заявления по поводу возможной продажи 15-процентного пакета акций российского автогиганта.

Более того, изданию Reuters немецкий управленец сообщил, что выйти из капитала при всем желании достаточно трудно: «Мы не ведем никаких переговоров с российскими властями. Поэтому мы не можем выйти из капитала КАМАЗа, поскольку для этого требуется разрешение правительства РФ».

А пока КамАЗ, как ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд», начал выпуск грузовиков, как из сериала «Дальнобойщики» — на таком тягаче безо всяких современных систем и модной электроники ездили Иваныч (Владимир Гостюхин) и Сашок (Владислав Галкин).

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25 марта 2022
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