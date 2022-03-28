Автозаводам разрешили и дальше выпускать машины без ЭРА-ГЛОНАСС

Сейчас, когда ситуация только усугубилась из-за российско-украинского конфликта, нарушившего логистические цепочки, российским властям вновь пришлось пойти на очередные послабления. Так, автопроизводителям разрешили обходиться без ЭРА-ГЛОНАСС вплоть до 30 июня 2022 года. Но затем опять же: автомобили придется дооснастить системой экстренного реагирования.

Правда, по мнению редакции портала «АвтоВзгляд», подобное разрешение Росстандарту придется продлевать еще не раз и не два. Ведь автозаводы всерьез готовы отказаться от подушек безопасности, сложных систем впрыска и ABS. Не говоря уже про какую-то систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Так что вскоре машины отечественных марок станут заметно проще, ремонтопригоднее и, вполне возможно, надежнее. А значит, за «упрощенными» «Грантами», «Нивами» и «Вестами» 2022 года выпуска начнется самая настоящая охота.