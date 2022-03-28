За какие нарушения ГИБДД больше не будет штрафовать водителей

На самом деле, это письмо написано достаточно витиевато. В нем основной упор сделан на водителей, которые перевозят товары народного потребления, сельскохозяйственную продукцию, грузы промышленного назначения и «иные грузы, необходимые для сохранения устойчивого развития экономики».
То есть, проще говоря, нарушителей развозных фургонов и больших грузовиков больше не станут «дергать по мелочам». Более того, их даже перестанут штрафовать за некоторые технические неисправности, вроде неработающего «ручника» и «лысых» покрышек.
За такие «малозначительные нарушения» вместо штрафа инспекторы ДПС будут ограничиваться устным предупреждением. Правда, это касается только водителей, которые не создали «существенной угрозы охраняемым общественным отношениям».
Касается ли все это рядовых водителей, а не только профессиональных шоферов? Скорее всего, да. В этом же письме за подписью первого заместителя главы МВД Александра Горового говорится, что отныне ГИБДД направит основные усилия на «предупреждение» серьезных проступков.
Так что теперь основная цель гаишников — это пьяное вождение, вождение без «прав», номеров или с прекращенной регистрацией, а также управление машиной водителем, имеющим «значительное» количество неоплаченных штрафов или совершившим «многократные» нарушения.
Считается, что лояльность «людей в погонах» поможет снизить градус социальной напряженности, который повысился после введения антироссийских санкций. Осталось лишо проверить, действительно ли обладатели «полосатых палочек» смогут в одночасье изменить свои давние подходы и привычки.