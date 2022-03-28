За какие нарушения ГИБДД больше не будет штрафовать водителей

Фото: drivenn.ru.
Все подразделения ГИБДД получили от руководства МВД России прелюбопытнейшее письмо. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», этот документ призывает инспекторов ДПС «по возможности» отказаться от применения штрафов за незначительные нарушения.
Алексей Кованов

На самом деле, это письмо написано достаточно витиевато. В нем основной упор сделан на водителей, которые перевозят товары народного потребления, сельскохозяйственную продукцию, грузы промышленного назначения и «иные грузы, необходимые для сохранения устойчивого развития экономики».

То есть, проще говоря, нарушителей развозных фургонов и больших грузовиков больше не станут «дергать по мелочам». Более того, их даже перестанут штрафовать за некоторые технические неисправности, вроде неработающего «ручника» и «лысых» покрышек.

За такие «малозначительные нарушения» вместо штрафа инспекторы ДПС будут ограничиваться устным предупреждением. Правда, это касается только водителей, которые не создали «существенной угрозы охраняемым общественным отношениям».

Фото: monitoring-auto.ru.

Касается ли все это рядовых водителей, а не только профессиональных шоферов? Скорее всего, да. В этом же письме за подписью первого заместителя главы МВД Александра Горового говорится, что отныне ГИБДД направит основные усилия на «предупреждение» серьезных проступков.

Так что теперь основная цель гаишников — это пьяное вождение, вождение без «прав», номеров или с прекращенной регистрацией, а также управление машиной водителем, имеющим «значительное» количество неоплаченных штрафов или совершившим «многократные» нарушения.

Считается, что лояльность «людей в погонах» поможет снизить градус социальной напряженности, который повысился после введения антироссийских санкций. Осталось лишо проверить, действительно ли обладатели «полосатых палочек» смогут в одночасье изменить свои давние подходы и привычки.

штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
28 марта 2022
313306