За какие нарушения ГИБДД больше не будет штрафовать водителей

На самом деле, это письмо написано достаточно витиевато. В нем основной упор сделан на водителей, которые перевозят товары народного потребления, сельскохозяйственную продукцию, грузы промышленного назначения и «иные грузы, необходимые для сохранения устойчивого развития экономики».

То есть, проще говоря, нарушителей развозных фургонов и больших грузовиков больше не станут «дергать по мелочам». Более того, их даже перестанут штрафовать за некоторые технические неисправности, вроде неработающего «ручника» и «лысых» покрышек.

За такие «малозначительные нарушения» вместо штрафа инспекторы ДПС будут ограничиваться устным предупреждением. Правда, это касается только водителей, которые не создали «существенной угрозы охраняемым общественным отношениям».