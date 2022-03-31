МАЗ представил первый «антисанкционный» автобус

Самый сложный и дорогостоящий узел современного автобуса — это портальный мост, без которого невозможно обеспечить низкий уровень пола. Как правило, российские и белорусские производители закупали продукцию концерная ZF, которая сейчас (по понятным причинам) стала недоступной для отечественных автобусостроителей. Между тем, российские города привыкли закупать именно низкопольную технику…

Марка МАЗ оперативно нашла решение проблемы. Все автобусы белорусского производства имеют полностью локализованный передний и «антисанкционный» портальный задний мост — последний минчанам поставляют из Поднебесной.