МАЗ представил первый «антисанкционный» автобус

Самый сложный и дорогостоящий узел современного автобуса — это портальный мост, без которого невозможно обеспечить низкий уровень пола. Как правило, российские и белорусские производители закупали продукцию концерная ZF, которая сейчас (по понятным причинам) стала недоступной для отечественных автобусостроителей. Между тем, российские города привыкли закупать именно низкопольную технику…
Марка МАЗ оперативно нашла решение проблемы. Все автобусы белорусского производства имеют полностью локализованный передний и «антисанкционный» портальный задний мост — последний минчанам поставляют из Поднебесной.
Кроме того, вместо автоматических коробок Allison и ZF мазовцы применили шестиступенчатый «автомат» китайского производителя Fast Gear. Моторы пассажирских МАЗов тоже имеют «поднебесное» происхождение — это 6-цилиндровые агрегаты Weichai.
Добавим, что МАЗ некоторое время назад создал совместные предприятия и с «Вейчаем», и с «Фаст Гиром», так что самые востребованные варианты двигателей и трансмиссий собираются из «поднебесных» комплектующих на двух заводах под Минском.
Кстати, многие россияне уверены, что, несмотря на отказы заграничных поставщиков отправлять детали российским автозаводам, без машин мы не останемся. Ведь «Гранту», «Ниву» и, конечно, «Буханку» мы можем делать безо всякого импорта! Но, как выяснил портал «АвтоВзгляд», не можем.