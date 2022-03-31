Porsche 911 возжелал стать электрокаром

Фото: Porsche
Очень долго компания Porsche позиционировала культовый спорткар 911, как последнюю модель в линейке, которая сохранит привычный двигатель внутреннего сгорания. Но, похоже, зеленое движение в странах Европы оказалось сильнее, потому начинают ходить слухи, что компания превратит 911-й в электрокар.
Виктор Васильев

Ожидается, что «батарейный» Porsche могут показать до 2030 года. Получается, что сначала немцы представят еще одно поколение спорткара с бензиновым мотором, а уже после него появится электрокар.

Ходят слухи и о том, что электрический 911-й получит новый тип тяговой батареи. Это будет так называемая твердотельная батарея на литий-металлической основе. Ее сейчас разрабатывает компания QuantumScape, большинство акций которой владеет концерн Volkswagen.

Тем не менее, фанаты марки могут не принять этот инновационный электромобиль. Ведь сейчас 911-й ассоциируется с классическим спорткаром, без каких-либо электрических «наворотов». За это его и ценят люди с бензином в крови.

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31 марта 2022
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