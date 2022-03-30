Можно ли покупать автомобиль после капремонта двигателя

Кратко напомним о том, как же понять, что с мотором проводили какие-то работы. Во-первых, внешне двигатель выглядит очень чистым. Это должно насторожить, ведь его очищают от грязи в крайних случаях. Например, когда снимают с автомобиля.

Идем дальше. При основательном ремонте меняют прокладки, уплотнители, детали привода ГРМ, заново наносят новый герметик. Блок цилиндров обычно не трогают, но ставят новые болты и гайки. Все это хорошо видно при визуальном осмотре. Учтите и то, что на заводе герметик наносит робот, и делает он это предельно ровно. Человек повторить такое не в состоянии.

О «капиталке» расскажут и опоры силового агрегата. Если они новые, да еще и блестят, то велика вероятность того, что ремонт провели незадолго до того, как выставить автомобиль на продажу.