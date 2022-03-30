Можно ли покупать автомобиль после капремонта двигателя

Кратко напомним о том, как же понять, что с мотором проводили какие-то работы. Во-первых, внешне двигатель выглядит очень чистым. Это должно насторожить, ведь его очищают от грязи в крайних случаях. Например, когда снимают с автомобиля.
Идем дальше. При основательном ремонте меняют прокладки, уплотнители, детали привода ГРМ, заново наносят новый герметик. Блок цилиндров обычно не трогают, но ставят новые болты и гайки. Все это хорошо видно при визуальном осмотре. Учтите и то, что на заводе герметик наносит робот, и делает он это предельно ровно. Человек повторить такое не в состоянии.
О «капиталке» расскажут и опоры силового агрегата. Если они новые, да еще и блестят, то велика вероятность того, что ремонт провели незадолго до того, как выставить автомобиль на продажу.
Обычно, узнав, что двигатель ремонтировали, потенциальные покупатели требуют приличную скидку. Причина — люди опасаются, что «капиталку» провели неграмотные специалисты. Если это действительно так, то в будущем могут возникнуть проблемы. Обычно они связаны с неправильной расточкой цилиндров или гильзованием. Дело в том, что немало современных моторов вообще не предполагают столь серьезных работ. Поэтому любой ремонт превращается в лотерею, где результат не берется предсказать никто.
В итоге велик риск, что мотор уже не будет работать так же, как до ремонта. Тем не менее, покупать машину с «капитальным» мотором можно. Но надо точно знать, кто и как делал этот ремонт. Плюс изучить особенности двигателя конкретного автомобиля. Например, агрегаты для таких популярных седанов, как Hyundai Solaris и Kia Rio вполне можно ремонтировать, потому как они «гильзованные» изначально. А если еще работы делали мастера с соответствующими навыками, то такой двигатель еще поживет.