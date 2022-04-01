В России массово скупают подержанные люксовые иномарки

По информации аналитиков агентства «Автостат» со ссылкой на сведения АО «Электронный паспорт», в феврале наши соотечественники приобрели 166 «бэушных» иномарок, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как уже было сказано, лидером продаж оказалась марка Bentley, чьи машины разошлись по рукам в количестве 74 экземпляров. Второе место досталось автомобилям британского Rolls-Royce, которыми обзавелись 39 россиян. ТОП-3 венчает итальянский Maserati, завоевавший сердца 35 человек.

Что касается моделей, то наибольшим спросом у нашего брата пользуется Bentley Continental GT, чуть менее популярны Maserati Levante и Bentley Continental Flying Spur.

Независимые эксперты уверены, что люксовую «вторичку» потребители скупают из-за ажиотажа на рынке, вызванного дефицитом и всеобщим подорожанием. Вероятнее всего, эти автомобили совсем скоро вновь будут выставлены на продажу, но уже по завышенным ценам.