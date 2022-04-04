Китайская Chery распродает кроссоверы в России с колоссальными скидками

Прежде всего, китайцы запустили программу «Прямая скидка», подразумевающая дисконт в размере до 220 000 рублей, а при сдаче прежней машины в трейд-ин бонус при покупке составит 300 000 российских денежных знаков. Скидки действуют на весь модельный ряд азиатской марки.

Помимо прочего, Chery предлагает покупателям воспользоваться услугой «Семейный автомобиль», посредством которой выгода на приобретение кроссовера может достигать до 350 000 рублей.

Стоит добавить, что самым дешевым предложением в продуктовой линейке Chery остается компактный кроссовер Tiggo 4, чей ценник начинается от 1 699 900 «деревянных».