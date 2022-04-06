Какие автомобильные марки сумели «выехать» из кризиса в России

Итак, в первый месяц весны россияне забрали из автосалонов официальных дилеров 55 129 легковых и легких коммерческих автомобилей — это хуже прошлогоднего показателя сразу на 62,9%. Лидеры продаж — Kia Rio, LADA Vesta и LADA Granta.

Понятно, что абсолютное большинство моделей просели по продажам. Но вот Hyundai Tucson и Geely Tugella смогли выйти «в плюс»! В списке марок, что сумели подрасти, а не просесть, оказались Exeed, Isuzu и Chevrolet.

Exeed, наконец, нашел своего покупателя, так как дилеры, торгующие премиальными «китайцами», честно придерживаются рекомендованных прайс-листов. Ну, а успех Isuzu и Chevrolet объясняется, скорее, эффектом «низкой базы» — то есть слабыми результатами прошлого года.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», причины такого поведения россиян абсолютно понятны. Прежде всего, «против» авторынка сыграл обвал курса рубля, из-за которого машины сильно подорожали (на 35—45%), купить их стало практически невозможно.

Впрочем, купить сейчас тоже нечего… Одни автостроители из-за санкций объявили о приостановке деятельности в России, другие — столкнулись с нарушением логистических цепочек и дефицитом запчастей, что обездвижило заводы.