Какие автомобильные марки сумели «выехать» из кризиса в России

Фото: speakwellpartners.com.
Мартовскую статистику, опубликованную Ассоциацией европейского рынка, можно публиковать с пометкой «18+», поскольку эти цифры не вызывают ничего, кроме шока. Именно март стал первым месяцем, когда специальная военная операция, которая ведется российскими войсками на Украине, повлияла на продажи новых автомобилей.
Алексей Кованов

Итак, в первый месяц весны россияне забрали из автосалонов официальных дилеров 55 129 легковых и легких коммерческих автомобилей — это хуже прошлогоднего показателя сразу на 62,9%. Лидеры продаж — Kia Rio, LADA Vesta и LADA Granta.

Понятно, что абсолютное большинство моделей просели по продажам. Но вот Hyundai Tucson и Geely Tugella смогли выйти «в плюс»! В списке марок, что сумели подрасти, а не просесть, оказались Exeed, Isuzu и Chevrolet.

Exeed, наконец, нашел своего покупателя, так как дилеры, торгующие премиальными «китайцами», честно придерживаются рекомендованных прайс-листов. Ну, а успех Isuzu и Chevrolet объясняется, скорее, эффектом «низкой базы» — то есть слабыми результатами прошлого года.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», причины такого поведения россиян абсолютно понятны. Прежде всего, «против» авторынка сыграл обвал курса рубля, из-за которого машины сильно подорожали (на 35—45%), купить их стало практически невозможно.

Впрочем, купить сейчас тоже нечего… Одни автостроители из-за санкций объявили о приостановке деятельности в России, другие — столкнулись с нарушением логистических цепочек и дефицитом запчастей, что обездвижило заводы.

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6 апреля 2022
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