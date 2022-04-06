Китайцы выкатили Lamborghini Urus для бедных

Похоже, что Lamborghini надо перестать кичиться своей премиальностью, ведь сейчас вычурность и люкс не в чести. Покупателям подавай доступный автомобиль, при этом стильный и практичный. По такому пути идет китайский бренд Jetour, который принадлежит компании Chery. Вместе с Huawei они на днях представили амбициозный кроссовер Dasheng.

При создании автомобиля Huawei отвечала за электронику, мультимедиа-систему и проектирование автопилота третьего уровня. Интересно, что двери кроссовера можно открывать при помощи смартфона, благодаря технологии NFC.

Дизайн новинки сильно напоминает концепт Jetour X, потому серийный автомобиль очень схож с Lamborghini Urus. Впрочем полного копирования здесь нет. Если Urus — купеобразный кроссовер, то Dasheng смахивает на универсал. Это и хорошо, потому как такой форм-фактор заметно практичнее.

Что касается технических характеристик, то их пока не раскрывают. Ожидается, что под капотом окажутся бензиновые агрегаты семейства ACTECO, а также гибридные силовые установки Kunpeng, которые Chery активно внедряет в свой модельный ряд.

Если говорить о начале продаж, то они должны стартовать в третьем квартале 2022 года.