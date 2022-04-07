Смерть «зеленым крокодилам»: MAN остановил поставку шасси для столичных эвакуаторов

Так, в электродепо «Солнцево» мэру Москвы Сергею Собянину показали несколько новинок, созданных российскими компаниями. В частности, «Группа ГАЗ» представила на суд столичного градоначальника технику для коммунального хозяйства и дорожных служб. Это мусоровоз и эвакуатор на базе городского грузовика «Валдай Next».
Его бескапотная конструкция и небольшие габариты позволяют маневрировать в ограниченном пространстве и упрощают проезд по узким улицам, дворам и в пробках. При этом модель глубоко локализована, так что даже после скачка валютных курсов такой грузовик не должен быть баснословно дорогим.
В свою очередь, КамАЗ презентовал мусоровоз, эвакуатор и бортовой автомобиль с краном-манипулятором на шасси «Компаса-9». Напомним, что под этим именем скрывается китайский грузовик марки JAC, который челнинский автогигант сейчас начинает постепенно локализовывать.
Уточним, что грузоподъемность «Компаса» — около 6, а «Валдая» — порядка 4 тонн. Так что обе машины вполне годятся на роль эвакуаторов легковых машин. Но какой именно вариант — газовский или камазовский — выберет московская мэрия, пока неизвестно.
И продолжая тему комтранса. И Volvo, и Caterpillar временно остановили поставку техники на российский рынок. Однако их самосвалы активно используются на стройках по всей стране! Как выяснил портал «АвтоВзгляд», подмосковный завод «Тонар» решил предложить свой «карьерник».