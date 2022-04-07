Смерть «зеленым крокодилам»: MAN остановил поставку шасси для столичных эвакуаторов

Так, в электродепо «Солнцево» мэру Москвы Сергею Собянину показали несколько новинок, созданных российскими компаниями. В частности, «Группа ГАЗ» представила на суд столичного градоначальника технику для коммунального хозяйства и дорожных служб. Это мусоровоз и эвакуатор на базе городского грузовика «Валдай Next».

Его бескапотная конструкция и небольшие габариты позволяют маневрировать в ограниченном пространстве и упрощают проезд по узким улицам, дворам и в пробках. При этом модель глубоко локализована, так что даже после скачка валютных курсов такой грузовик не должен быть баснословно дорогим.