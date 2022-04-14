Новая LADA Vesta получит «антикризисный» двигатель

Фото производителя.
Мало кто помнит, но, создавая LADA Vesta, инженеры готовили не только шестнадцати, но и восьмиклапанную версию. А из соображений престижа по совету маркетологов от 87-сильной модификации решили отказаться. Теперь, когда АВТОВАЗ душат логистические и санкционные проблемы, в Тольятти готовы вспомнить старые идеи.
Ефим Розкин

В прошлом году на смену заслуженному 87-сильному «восьмиклапаннику» 11186 пришел более совершенный, на 90 сил. Его крутящий момент — 143 Нм (+3), притом 80% тяги доступны при 1000 об/мин, что гарантирует не только уверенную «низовой подхват», но и минимальный расход топлива.

Другие плюсы нового мотора, получившего индекс 11182, — это высокий уровень локализации, отсутствие гидрокомпенсаторов, плюс относительные легкость и дешевизна. Поэтому он вполне достоин того, чтобы занять место под капотом LADA Vesta.

Фото производителя.

Как сообщает Drom, первые 8-клапанные «Весты» появятся только осенью, ориентировочно, в сентябре. Такие машины будут иметь рестайлинговую внешность, которую АВТОВАЗ презентовал полтора месяца назад, но сохранят старое оформление салона.

По информации издания, в Ижевске уже испытываются экземпляры 90-сильные экземпляры. Притом они оснащены свечами зажигания отечественного производства, тогда как изначально двигатель 11182 создавался под «реношную» размерность.

Кстати, как показали реальные замеры динамики, восьми- и шестнадцатиклапанная «Гранты» до 60 км/ч ускоряются одинаково, а спурт до «сотни» более мощная версия выполняет всего на секунду быстрее. Так что «упрощенная» LADA Vesta точно не будет черепахой.

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14 апреля 2022
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