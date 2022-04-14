Новая LADA Vesta получит «антикризисный» двигатель

В прошлом году на смену заслуженному 87-сильному «восьмиклапаннику» 11186 пришел более совершенный, на 90 сил. Его крутящий момент — 143 Нм (+3), притом 80% тяги доступны при 1000 об/мин, что гарантирует не только уверенную «низовой подхват», но и минимальный расход топлива.
Другие плюсы нового мотора, получившего индекс 11182, — это высокий уровень локализации, отсутствие гидрокомпенсаторов, плюс относительные легкость и дешевизна. Поэтому он вполне достоин того, чтобы занять место под капотом LADA Vesta.
Как сообщает Drom, первые 8-клапанные «Весты» появятся только осенью, ориентировочно, в сентябре. Такие машины будут иметь рестайлинговую внешность, которую АВТОВАЗ презентовал полтора месяца назад, но сохранят старое оформление салона.
По информации издания, в Ижевске уже испытываются экземпляры 90-сильные экземпляры. Притом они оснащены свечами зажигания отечественного производства, тогда как изначально двигатель 11182 создавался под «реношную» размерность.
Кстати, как показали реальные замеры динамики, восьми- и шестнадцатиклапанная «Гранты» до 60 км/ч ускоряются одинаково, а спурт до «сотни» более мощная версия выполняет всего на секунду быстрее. Так что «упрощенная» LADA Vesta точно не будет черепахой.