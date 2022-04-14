Новая LADA Vesta получит «антикризисный» двигатель

В прошлом году на смену заслуженному 87-сильному «восьмиклапаннику» 11186 пришел более совершенный, на 90 сил. Его крутящий момент — 143 Нм (+3), притом 80% тяги доступны при 1000 об/мин, что гарантирует не только уверенную «низовой подхват», но и минимальный расход топлива.

Другие плюсы нового мотора, получившего индекс 11182, — это высокий уровень локализации, отсутствие гидрокомпенсаторов, плюс относительные легкость и дешевизна. Поэтому он вполне достоин того, чтобы занять место под капотом LADA Vesta.