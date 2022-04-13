Страховые компании нашли способ вообще не платить автовладельцам по ОСАГО

В последнее время читатели портала «АвтоВзгляд» стали сообщать нам о странной практике, с которой они сталкиваются при получении справедливого возмещения от страховых компаний по ОСАГО. Все случаи связаны с отказом банков выполнять решения судов, подразумевающих выплату средств страховых компаний в пользу пострадавших автовладельцев. Как известно, страховщики под разными предлогами занижают размеры сумм возмещения пострадавшим в ДТП. В таком случае недовольный гражданин сначала идет с жалобой к финомбудсмену. Тот, впрочем, частенько становится на сторону страховой компании.

После этого автомобилист сам или с помощью юриста обращается в суд. Который, как правило, встает на его сторону и выносит соответствующее решение о принудительном взыскании средств с жуликоватой компании-страховщика. Казалось бы: справедливость восторжествовала, дело за малым — за исполнением банком судебного постановления. Так было до последнего времени. А сейчас даже с исполнительным листом на руках невозможно «выдрать» причитающиеся тебе за восстановление автомобиля деньги с банковского счета страховой компании!