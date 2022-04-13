Страховые компании нашли способ вообще не платить автовладельцам по ОСАГО

В последнее время читатели портала «АвтоВзгляд» стали сообщать нам о странной практике, с которой они сталкиваются при получении справедливого возмещения от страховых компаний по ОСАГО. Все случаи связаны с отказом банков выполнять решения судов, подразумевающих выплату средств страховых компаний в пользу пострадавших автовладельцев. Как известно, страховщики под разными предлогами занижают размеры сумм возмещения пострадавшим в ДТП. В таком случае недовольный гражданин сначала идет с жалобой к финомбудсмену. Тот, впрочем, частенько становится на сторону страховой компании.
После этого автомобилист сам или с помощью юриста обращается в суд. Который, как правило, встает на его сторону и выносит соответствующее решение о принудительном взыскании средств с жуликоватой компании-страховщика. Казалось бы: справедливость восторжествовала, дело за малым — за исполнением банком судебного постановления. Так было до последнего времени. А сейчас даже с исполнительным листом на руках невозможно «выдрать» причитающиеся тебе за восстановление автомобиля деньги с банковского счета страховой компании!
Оказывается, с начала апреля 2022 года действует постановление правительства России № 497 от 28.03.2022 — «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами». Его издали, чтобы из-за санкций западных стран не пришлось банкротиться российским компаниям, гражданам, индивидуальным предпринимателям — всем.
Согласно документу, до 1 октября 2022 года российские банки не имеют права принудительно списывать деньги со счетов должников по судебным исполнительным листам. Параллельно запрещается начислять неустойки, пени и штрафы. В постановлении оговаривается, что срок действия такого моратория может быть пролонгирован и позднее октября этого года. И формально страховые компании также оказались защищены этим постановлением от выполнения судебных предписаний по возмещению ущерба автомобилистам.
Для автовладельцев это означает только одно. Теперь любая страховая компания может произвольно, даже не особо заморачиваясь на придумывание правдоподобной причины, взять и отказать в выплате по ОСАГО практически любому автовладельцу, попавшему в аварию. Не нравится? А иди-ка ты в суд! Все равно даже он сейчас не может заставить ушлого страховщика выполнить законные обязательства.
Да, на сегодняшний момент окончание счастливого для компаний-страховщиков периода назначено на начало октября. Но если санкции и дальше будут давить на экономику страны, мораторий на исполнение обязательств может быть продлен властями на еще более длительный срок. А там, глядишь, будет как у известного литературного героя: «либо ишак умрет, либо падишах, либо я сам». В общем, российским страховщикам теперь фактически вообще можно ничего никому не платить. Авось спецоперация все спишет…