Пока Россия разбирается с Украиной, в США выбрали автомобиль года

Жюри назвало победителем World Car of the Year 2022 корейский электрокар Hyundai Ioniq 5. Помимо него в ТОП-3 конкурса вошли еще две «электрички»: Ford Mustang Mach-E и Kia EV6. Характерно, что EV6 построен на той же платформе e-GMP, что и победитель Ioniq 5.

Внедорожник/хэтчбек в стиле ретро от Hyundai получил сразу три награды. Помимо звания «Всемирный автомобиль года», ему присвоили титул «Всемирный электромобиль года» и выдали премию «Всемирный автомобильный дизайн года».

Будущие владельцы электромобиля смогут выбирать между заднеприводной и полноприводной версиями Ioniq 5, а также между двумя вариантами емкости его батареи — на 58 кВтч, либо на 77,4 кВтч. Сообщается, что в европейских спецификациях с батареей на 72,6 кВтч силовая установка Ioniq 5 выдает 301 л. с. и разгоняет машину до сотни километров в час за 5,2 секунды. Расчетный запас хода составляет 420 километров.