Антироссийские санкции ставят крест на внедорожнике УАЗ «Патриот»

В условиях санкционного давления, положение Ульяновского автозавода выглядит где-то даже выигрышно. Ведь он — чуть ли не единственное в России автосборочное предприятие, которым не владеют в той или иной степени иностранные «партнеры», так и норовящие приостановить производство в нашей стране и «свалить» за рубеж. Тем не менее, любители «Патриотов» — наиболее молодой (всего лишь 17-летней!) легковой модели УАЗа — в текущих условиях практически гарантировано лишатся целого ряда ставших привычными опций.
Прежде всего, им придется попрощаться (видимо, навсегда) с «автоматом» в трансмиссии. Шестиступенчатую коробку Punch Powerglide 6L50 поставляли в Ульяновск из Франции. Теперь водителю УАЗа придется безальтернативной орудовать «мешалкой» механической трансмиссии. И ностальгировать по поводу экономичности «Патриотов» с АКП: их владельцы отмечали, что «на автомате» внедорожник потреблял на 2—2,5 литра бензина меньше, чем точно такой же, но с механической пятиступенчатой КП от Dymos.
Кстати, об этой корейской «механике», поставляемой «дочкой» корейской Hyundai-Kia automotive group. Как известно, корейцы с почтением относятся к вводимым США санкционным ограничениям против России. Поэтому, возможно, не далек тот день, когда и корейская МКП тоже скажет российскому рынку «пока-пока».
Помнится, ульяновцы на конвейере устанавливали на свои машины газобаллонное оборудование. Его применение позволяло изрядно экономить на заправках внедорожников, оснащенных прожорливым 2,7-литровым «атмосферником». Так вот: это ГБО привозил к нам широко известный в «газобаллонных» кругах итальянский производитель Lovato. Судя по всему, он отправится в том же направлении, что и коробки передач…
Некоторые ценители при покупке «Патриотов» заказывали установку блокировки дифференциала заднего моста с электронным управлением от ирландского Eaton. Теперь такая возможность вряд ли найдется…
В производственной линейке УАЗ — три модели («Патриот», «Хантер» и «УАЗ-буханка», официально именуемая УАЗ СГР «Комби»), которые выпускаются в спецверсии «Экспедиция». Кирпично-оранжевая окраска кузова, силовые бапмеры, лебедки, экспедиционные багажники на крыше — и вот это все, как говорится. Среди прочих экспедиционных «наворотов», такая комплектация подразумевает внедорожную резину, а именно зубастые специализированные гряземесы BF Goodrich. Которые теперь в России, если и найдешь где-то на складе, то по цене от 20 000 за штучку… Потому как их перестали сюда ввозить после начала украинской «заварушки».
Если перечисленных «разусовершенствований», которые неизбежны для УАЗ, вам мало, то можете еще вспомнить об устанавливаемой на машины бренда антиблокировочной системе от немецкого Bosch. Эта аппаратура тоже вполне может оказаться под санкциями.