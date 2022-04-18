Антироссийские санкции ставят крест на внедорожнике УАЗ «Патриот»

В условиях санкционного давления, положение Ульяновского автозавода выглядит где-то даже выигрышно. Ведь он — чуть ли не единственное в России автосборочное предприятие, которым не владеют в той или иной степени иностранные «партнеры», так и норовящие приостановить производство в нашей стране и «свалить» за рубеж. Тем не менее, любители «Патриотов» — наиболее молодой (всего лишь 17-летней!) легковой модели УАЗа — в текущих условиях практически гарантировано лишатся целого ряда ставших привычными опций.

Прежде всего, им придется попрощаться (видимо, навсегда) с «автоматом» в трансмиссии. Шестиступенчатую коробку Punch Powerglide 6L50 поставляли в Ульяновск из Франции. Теперь водителю УАЗа придется безальтернативной орудовать «мешалкой» механической трансмиссии. И ностальгировать по поводу экономичности «Патриотов» с АКП: их владельцы отмечали, что «на автомате» внедорожник потреблял на 2—2,5 литра бензина меньше, чем точно такой же, но с механической пятиступенчатой КП от Dymos.

Кстати, об этой корейской «механике», поставляемой «дочкой» корейской Hyundai-Kia automotive group. Как известно, корейцы с почтением относятся к вводимым США санкционным ограничениям против России. Поэтому, возможно, не далек тот день, когда и корейская МКП тоже скажет российскому рынку «пока-пока».