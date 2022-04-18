Крупнейший поставщик GSM-модулей поможет альянсу Stellantis создавать автомобили

Концерн Stellantis и компания Qualcomm Technologies подписали долгосрочное соглашение о техническом сотрудничестве. Производитель автомобилей планирует использоватт новейшее «цифровое шасси» Snapdragon Digital Chassis для создания своих новых моделей.

Используя преимущества интеллектуальных платформ, Stellantis получит возможность удовлетворять постоянно растущие запросы клиентов по части сверхсовременных решений.

Помощь со стороны коммуникационного концерна поможет автопроизводителю расширить возможности встроенного в автомобиль голосового помощника за счет искусственного интеллекта.

И еще. Не секрет, что маленькие стартапы нередко придумывают гораздо более интересные решения, чем крупные концерны, где сотрудники «сидят на зарплате». Поняв это, в концерне Stellantis решили поддержать самые креативные начинания молодых бизнесменов.