Что будут покупать перевозчики вместо «санкционных» фургонов Ford Transit

В конце прошлого года появилась важная новость: Ford готовит большую модернизацию «Транзита» для России. Однако сейчас завод, расположенный неподалеку от Набережных Челнов, остановлен. По официальной версии — на неопределенное время. Так что под большим вопросом не только обещанный рестайлинг, но и само присутствие модели на нашем рынке…

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, вероятность того, что боссы компании Ford захотят вновь перезапустить производство на российском заводе, сейчас минимальны. Репутационные и финансовые риски слишком велики, а вот объемы продаж на уровне концерна, чтобы решаться на такую авантюру, — малы.