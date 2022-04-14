Что будут покупать перевозчики вместо «санкционных» фургонов Ford Transit

В конце прошлого года появилась важная новость: Ford готовит большую модернизацию «Транзита» для России. Однако сейчас завод, расположенный неподалеку от Набережных Челнов, остановлен. По официальной версии — на неопределенное время. Так что под большим вопросом не только обещанный рестайлинг, но и само присутствие модели на нашем рынке…
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, вероятность того, что боссы компании Ford захотят вновь перезапустить производство на российском заводе, сейчас минимальны. Репутационные и финансовые риски слишком велики, а вот объемы продаж на уровне концерна, чтобы решаться на такую авантюру, — малы.
О каких величинах идет речь. В прошлом году Ford отгрузил клиентам 20 840 машин, что сразу на 50% больше прошлогоднего показателя. В 2022-м руководство московского офиса планировало удержать темпы роста, то есть собрать примерно 30 000 шасси, фургонов и автобусов, таким образом обойдя всех конкурентов, кроме «Газели».
Но случилось то, что случилось. В январе продажи увеличились на 11%, в феврале — на 65%, а в марте… ожидаемо рухнули на 38%. Сейчас дилеры раздают клиентам последние остатки автомобилей — к маю они точно закончатся. А ведь совместное предприятие «Соллерс Форд» имело предоплаченные заказы аж до конца полугодия.
Понятно, что часть клиентов отложит обновление и пополнение автопарков до лучших времен. Но главные покупатели — службы доставки и крупные маркетпейсы — не просто не замечают оттока клиентов, а наоборот — в марте и апреле количество заказов резко выросло. И все эти коробки и свертки нужно развозить по адресам заказчиков или пунктам выдачи.
Поэтому пусть не сейчас, но уже довольно скоро для доставки товаров потребуются свежие фургоны. Очевидно, что основной заменой станут «Газели» двух последних поколений — Next и NN. Навязать конкуренцию смогут французские Peugeot и Citroёn, если, конечно, руководство концерна Stellantis разрешит этим маркам остаться на российском рынке.