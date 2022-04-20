Lexus представил совершенно новый кроссовер RZ 450e

По большому счету, мы знали большую часть подробностей заранее. Ведь Lexus сначала показал внешность, затем — интерьер. Поскольку рулевое управление не имеет прямой связи между рулем и колесами, а выполнено, как принято говорить, «по проводам», вместо обычной «баранки» здесь будет стоять полугоночный штурвал.

Так что теперь осталось выяснить только характеристики. Единственная модификация RZ 450e — это полноприводная версия под названием Direct4. Передний мотор выдает 204, а задний — 109 сил, так что пиковая отдача установки — 313 «лошадок».