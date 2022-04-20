В Тольятти наладят выпуск уникальных трехосных внедорожников LADA Niva

Итак, новая разработка фирмы ПВР, которая удивит даже бывалых ниноводов, — это трехосный грузовик, построенный из серийного пикапа ВИС-2346. Последний, в свою очередь, представляет собой полурамную грузовую версию обычной «Нивы».

Конструкция «трехосника» проста и элеганта: в заднюю полураму вставляется специальный полуприцеп, у которого есть подкатная ось. На выходе получается автомобиль способный перевозить грузы длиной до 3 100 мм — то есть своеобразный конкурент короткобазной «Газели».