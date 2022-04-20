В Тольятти наладят выпуск уникальных трехосных внедорожников LADA Niva

Итак, новая разработка фирмы ПВР, которая удивит даже бывалых ниноводов, — это трехосный грузовик, построенный из серийного пикапа ВИС-2346. Последний, в свою очередь, представляет собой полурамную грузовую версию обычной «Нивы».
Конструкция «трехосника» проста и элеганта: в заднюю полураму вставляется специальный полуприцеп, у которого есть подкатная ось. На выходе получается автомобиль способный перевозить грузы длиной до 3 100 мм — то есть своеобразный конкурент короткобазной «Газели».
Исходный ВИС получил 100-сильный 1,8-литровый двигатель, доработанную трансмиссию, плюс самоблокирующиеся межколесные дифференциалы. Также новинке досталась рычажная задняя подвеска на пневматических подушках.
На вопрос, кому может пригодиться такая каракатица, авторы проекта заявляют, что видят интерес со стороны производителей всевозможных надстроек — кранов, вышек и буровых установок. Им нужна узкая, маневременная, но при этом — длинная и проходимая машина.
Вообще, за свою долгую конвейерную жизнь классическая LADA Niva успела примерить множество разнообразных профессиий. К примеру, ранее, та же фирма PVR показала полноценный седельный тягач для буксировки полуприцепов.