Как шведы хотят, но не смогут парализовать российский автопром

Впрочем, объявленное «прекращение деятельности» вовсе не означает, что российское предприятие навегда закроется, а российский автопром будет парализован! Ведь шведы хотят уйти, но одновременно защитить «интересы российских сотрудников» и поддержать «клиентов компании».

В итоге, промышленную площадку просто передадут от шведских владельцев команде российских управленцев. Мы ни на что не намекаем, но такие «рокировки» больше напоминают формальность, чем реальный выход из бизнеса.

После завершения переходного периода российская команда продолжит деловую активность вне орбиты группы компаний SKF. Мы не планируем останавливать производство продукции на заводе в Твери, — заявил порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор ООО «СКФ» Алексей Шулепов.

Так что, громыхнув санкциями, европейские компании свели дебет с кредитом и решили, что пора уже начинать путь к возвращению на российский рынок. Подробности этого процесса — на портале «АвтоВзгляд».