Как шведы хотят, но не смогут парализовать российский автопром

Фото производителя.
Все последние годы российский автопром старательно переходил на подшипники шведской фирмы SKF: их использовали буквально везде, где только можно, так как шведы давали стабильное качество по привлекательной цене. И вот, как гром среди ясного неба, прозвучала новость: SKF решила прекратить деятельность в России.
Ефим Розкин

Руководство компании SKF готовится прекратить операционную деятельность в России. Это вдвойне обидно, ведь шведская группа давно запустила производство в Твери, где выпускаются детали для железнодорожного транспорта, а заодно — для грузовиков марок ГАЗ и КамАЗ.

Кроме того, продукцию тверского завода планировал использовать АВТОВАЗ, но неизвестно, действительно ли стороны наладили сотрудничество. Во всяком случае, начать отгрузку в Тольятти и Ижевск представители SKF планировали еще несколько месяцев назад.

Фото производителя.

Впрочем, объявленное «прекращение деятельности» вовсе не означает, что российское предприятие навегда закроется, а российский автопром будет парализован! Ведь шведы хотят уйти, но одновременно защитить «интересы российских сотрудников» и поддержать «клиентов компании».

В итоге, промышленную площадку просто передадут от шведских владельцев команде российских управленцев. Мы ни на что не намекаем, но такие «рокировки» больше напоминают формальность, чем реальный выход из бизнеса.

После завершения переходного периода российская команда продолжит деловую активность вне орбиты группы компаний SKF. Мы не планируем останавливать производство продукции на заводе в Твери, — заявил порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор ООО «СКФ» Алексей Шулепов.

Так что, громыхнув санкциями, европейские компании свели дебет с кредитом и решили, что пора уже начинать путь к возвращению на российский рынок. Подробности этого процесса — на портале «АвтоВзгляд».

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22 апреля 2022
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