Удивительное — рядом, а также «никогда такого не было, и вот опять»: просидев полтора месяца в «демократической самоизоляции», зарубежные производители всего и вся (от бутербродов до автомобильных покрышек) начинают потихонечку возобновлять свою деятельность на недружелюбных российских берегах. Вот и компания Continental, один из лидеров подлунного мира по производству шин, вновь запустила свой калужский завод.

Естественно, импульсом, так необходимым конвейеру для повторного старта, выступила забота о сотрудниках и потребностях простых людей. Само собой, запуск временный и ни к каким дальнейшим выводам не обязывающий. А как иначе, спрашивается?

Российский автомобильный и около автомобильный рынки отвратительны и сложны, мы не раз это слышали это из всех утюгов страны. Мало того, что россияне по каким-то неведомым причинам отказываются менять машину каждые 10 минут, так еще и обслуживать свою «рухлядь» на дорогих и качественных компонентах у официального дилера не хотят. Кошмар и ужас, по-другому не скажешь.