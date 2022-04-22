Врубили заднюю: иностранные компании, завязанные на автопром, возвращаются в Россию

Удивительное — рядом, а также «никогда такого не было, и вот опять»: просидев полтора месяца в «демократической самоизоляции», зарубежные производители всего и вся (от бутербродов до автомобильных покрышек) начинают потихонечку возобновлять свою деятельность на недружелюбных российских берегах. Вот и компания Continental, один из лидеров подлунного мира по производству шин, вновь запустила свой калужский завод.
Естественно, импульсом, так необходимым конвейеру для повторного старта, выступила забота о сотрудниках и потребностях простых людей. Само собой, запуск временный и ни к каким дальнейшим выводам не обязывающий. А как иначе, спрашивается?
Российский автомобильный и около автомобильный рынки отвратительны и сложны, мы не раз это слышали это из всех утюгов страны. Мало того, что россияне по каким-то неведомым причинам отказываются менять машину каждые 10 минут, так еще и обслуживать свою «рухлядь» на дорогих и качественных компонентах у официального дилера не хотят. Кошмар и ужас, по-другому не скажешь.
Те же шины водители эксплуатируют до тех пор, пока они не износятся и бранными словами реагируют на рекламу новых, таких чудесных и замечательных коллекций, разработанных специально для наших «тяжелых условий эксплуатации». Вот как так можно жить? Взять бы да бросить эту бесполезную борьбу за счастье российских автомобилистов, да человечность не дает. Вера в светлое будущее выгоняет каждый день на работу.
Однако есть и еще один важный аспект, дополняющий и укрепляющий оба вышеперечисленных: денежки. Дело в том, что в России выгодно не только продавать, но и производить. Дешевые электроэнергия, аренда, логистика и рабочая сила приводят к весьма существенной разнице в цене с европейскими и американскими заводами.
Проще говоря, одна и та же покрышка, сделанная в России и США, будет стоить куда как по-разному. Не в пользу последних, разумеется. И тут уже начинается чистой воды бизнес: предприниматель должен выбрать доход или штрафы за невыполнение контрактов.
Просто напомню, что у тех же «шинников» есть долгосрочные обязательства, которые они обязаны исполнить, иначе придется платить неустойку, а профит превратиться в убыток. Можно было бы сослаться на «чрезвычайные обстоятельства», но они ведь официально не объявлены. Так что возвращаемся к пункту на две строчки выше.
Чтобы принятие решения ускорить, из законодательных органов прозвучал недвусмысленный намек на «внешнее управление», которое по-русски и для сокращения количества букв можно назвать и национализацией. С учетом современных европейских и американских трендов, направленных на полное разрушение института частной собственности, ранее священной, это вполне может произойти. Увы, плохому мы все учимся быстро.
Вывод простой: надо искать оправдательные литературные обороты и запускать заводы. Иначе потом уже будет нечего запускать. Так что оправданный оптимизм имеет место быть: многие предприятия очень скоро возобновят работу в России, ибо сидеть за ширмой «нарушение логистических цепочек» долго не выйдет. Ну и сотрудников ведь жалко, да.