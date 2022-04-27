Останется ли Россия без автомобилей марки Renault

Пока единственным источником хоть какой-нибудь достоверной информации остается путаное заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова. Так, по словам федерального чиновника, простаивающий сейчас московский завод Renault, где французская компания является единоличным владельцем, будет передан столичным властям.

На каких условиях произойдет этот процесс, г-н Мантуров не уточнил. Но, скорее всего, стороны готовят фиктивную сделку «за один рубль», которая пройдет по такому же сценарию, что и передача акций АВТОВАЗа государственному научному центру НАМИ.

О возобновлении выпуска кроссоверов Arkana, Duster и Kaptur речи не идет. Более того, опередивший окончание переговоров министр даже заикнулся, что бывший «Автофрамос» (сейчас площадка носит название «Рено Россия») пригодится для сборки других машин.