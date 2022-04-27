Останется ли Россия без автомобилей марки Renault

Пока единственным источником хоть какой-нибудь достоверной информации остается путаное заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова. Так, по словам федерального чиновника, простаивающий сейчас московский завод Renault, где французская компания является единоличным владельцем, будет передан столичным властям.
На каких условиях произойдет этот процесс, г-н Мантуров не уточнил. Но, скорее всего, стороны готовят фиктивную сделку «за один рубль», которая пройдет по такому же сценарию, что и передача акций АВТОВАЗа государственному научному центру НАМИ.
О возобновлении выпуска кроссоверов Arkana, Duster и Kaptur речи не идет. Более того, опередивший окончание переговоров министр даже заикнулся, что бывший «Автофрамос» (сейчас площадка носит название «Рено Россия») пригодится для сборки других машин.
Впрочем, в словах спикера есть определенная доля незнания или лукавства. Власти Москвы уже давно присматривают заводские территории для застройки недвижимостью, а выпускать здесь какие-либо автомобили вместо Renault — абсурд. Ведь на вышеупомянутом АВТОВАЗе полным-полно недозагруженных мощностей, а рабочая сила обходится намного дешевле.
Кстати, про АВТОВАЗ. Там были готовы этим летом запустить производство новейших «Логана» и «Сандеро». Но запустят ли теперь — большой вопрос. А ведь обеим машинам специально для России и стран Таможенного союза даже нарисовали оригинальную внешность…
В общем, всю ситуацию вокруг французского бренда можно точно охарактеризовать одной фразой: «вилами на воде писано». Понятно лишь одно. Все эти псевдопередачи бизнеса заточены на то, чтобы сохранить российские рынок и активы, но избежать критики со стороны Евросоюза.