Бренд Datsun могут воскресить ради выпуска электрокаров

Как передает издание Automotive News, материнская компания Nissan ищет бренду Datsun новое применение. Источник, на который ссылается этот ресурс, утверждает, что в «Ниссане» обсуждают судьбу бренда, от которого, по сути, ничего кроме имени не осталось. Один из возможных вариантов — вывод на рынок под маркой Datsun бюджетных электрокаров. Но так как обсуждение этого проекта находится на ранней стадии, вряд ли представители компании прокомментирует это сообщение официально.

Отметим, что у альянса Renault-Nissan-Mitsubishi уже есть один из самых дешевых электромобилей в мире. Это Dacia Spring, за которую просят от 16 990 евро. С учетом субсидии, во Франции машина обойдется в 12 403 евро — ничего дешевле в Европе нет. Так что не исключено, что Nissan начнет выпускать аналог Spring под брендом Datsun.