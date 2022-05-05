Brabus выпустил странную «котлету» для жесткого бездорожья

Несмотря на оптику от «Гелендвагена», Brabus Crowler — машина совершенно уникальная, не имеющая родственников среди моделей Mercedes. Чтобы построить такой вездеход, немецкие инженеры спроектировали оригинальный стальной каркас, на который установили специально созданные алюминиевые подвески.
А вот силовой агрегат имеет мерседесовские корни. Но исходному 4-литровому V8 нарастили литраж на 400 «кубиков», а заодно внедрили другие поршни, коленвал, турбины и прочее-прочее. В итоге, могучий битурбо выдает аж 900 сил мощности. Крутящий момент хотели довести до 1250 Нм, но ограничились величиной 1050, чтобы поберечь здоровье 9-ступенчатого «автомата».
До «сотни» полноприводная «каракатица» на портальных мостах выстреливает всего за 3,4 секунды! Но чтобы пилот не убился во время скачек по безжорожью, максимальная скорость из соображений безопасности ограничена на отметке «160». Кстати, у этой «котлеты» нет ни окон, ни дверей, а потому четыре гоночных шлема включены в базовую комплектацию.
В общем, штуковина получилась презанятная. Такую бы в Астрахань — на знаменитые барханы, или под Тверь — в гиблые болота. Но, скорее всего, все выпущенные производителем Brabus Crowler разойдутся по гаражам богатеньких коллекционеров. В конце концов, жалко убивать экземпляр, за который отданы немыслимые 750 000 евро.
И продолжая тему очень дорогих авто. Британская Bentley готовит к дебюту пятую модель люксового бренда. Будущие покупатели смогут персонализировать автомобиль до потери пульса и денег. Вы только представьте, что одной только отделки салона — 24 млрд. вариаций! Впрочем, любителей выделяться у нас хватает.