Brabus выпустил странную «котлету» для жесткого бездорожья

Фото производителя.
В мире трофи-рейдов существует общее понятие «котлета» — под ним скрываются поистине уникальные конструкции, созданные для покорения экстремального бездорожья. Обычно такие машины строят профильные мастерские, но тут вдруг блеснуть мастерством «котлетостроения» решили мастера из всемирно известного ателье Brabus, что представили миру «каракатицу» под названием Crowler.
Алексей Кованов

Несмотря на оптику от «Гелендвагена», Brabus Crowler — машина совершенно уникальная, не имеющая родственников среди моделей Mercedes. Чтобы построить такой вездеход, немецкие инженеры спроектировали оригинальный стальной каркас, на который установили специально созданные алюминиевые подвески.

А вот силовой агрегат имеет мерседесовские корни. Но исходному 4-литровому V8 нарастили литраж на 400 «кубиков», а заодно внедрили другие поршни, коленвал, турбины и прочее-прочее. В итоге, могучий битурбо выдает аж 900 сил мощности. Крутящий момент хотели довести до 1250 Нм, но ограничились величиной 1050, чтобы поберечь здоровье 9-ступенчатого «автомата».

Фото производителя.

До «сотни» полноприводная «каракатица» на портальных мостах выстреливает всего за 3,4 секунды! Но чтобы пилот не убился во время скачек по безжорожью, максимальная скорость из соображений безопасности ограничена на отметке «160». Кстати, у этой «котлеты» нет ни окон, ни дверей, а потому четыре гоночных шлема включены в базовую комплектацию.

В общем, штуковина получилась презанятная. Такую бы в Астрахань — на знаменитые барханы, или под Тверь — в гиблые болота. Но, скорее всего, все выпущенные производителем Brabus Crowler разойдутся по гаражам богатеньких коллекционеров. В конце концов, жалко убивать экземпляр, за который отданы немыслимые 750 000 евро.

И продолжая тему очень дорогих авто. Британская Bentley готовит к дебюту пятую модель люксового бренда. Будущие покупатели смогут персонализировать автомобиль до потери пульса и денег. Вы только представьте, что одной только отделки салона — 24 млрд. вариаций! Впрочем, любителей выделяться у нас хватает.

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5 мая 2022
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