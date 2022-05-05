Русский ответ «Фрейтлайнеру»: в России продают уникальный тягач марки «Урал»

Фото производителя.
В 2005 году автозавод «Урал» представил на Московском автосалоне модель 6464 — магистральный тягач капотной компоновки, построенный силами ижевского ателье I-Design. Вот только до серийного воплощения этой задумки дело не дошло: в Миассе сделали только пару машины для единичного заказчика из Самары, а первый выставочный экземпляр остался на долгие годы «жить» на самом заводе.
Алексей Кованов

И, как пишет ветеран предприятия Сергей Орлов, теперь грузовик, выставлявшийся на Московском автосалоне, списан. Впрочем, «выбракованную» машину приобрел новый владелец, кпланирующий перепродать «Русский ответ Фрейтлайнеру» любому ценителю автомобильной истории. Цену новоиспепченный хозяин «носатого» раритета готов назвать только потенциальному покупателю.

Добавим, что под огромным стеклопластико­вым капотом этого тягача размещена ярославская 400-сильная «восьмерка», с которой агрегатирована 9-ступенчатая «механика» ЯМЗ. Задние мосты — китайские, марки FAW, с борто­выми редукторами и блокировкой дифференциалов. Подвеска и спере­ди, и сзади — рессорная.

Фото производителя.

В середине нулевых «Урал» предполагал, что такие «магистральники» серии 6464 можно предлагать перевозчикам по цене около 40 000 долларов. Но тогда из-за границы активно ввозились подержанные «американцы», которые стоили примерно столько же. Так что амбциозный проект оказался изначально обречен на неуспех.

И продолжая тему комтранса. В прошлом году КамАЗ представил новый среднетоннажный бескапотник под названием «Компас», который, на самом деле, оказался слегка перелицованным грузовиком китайской марки JAC. Сейчас новинка вовсю осваивается на конвейере российского автогиганта, а впереди ее ждут интересные перспективы превратиться в… автобус.

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5 мая 2022
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