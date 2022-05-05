Русский ответ «Фрейтлайнеру»: в России продают уникальный тягач марки «Урал»

И, как пишет ветеран предприятия Сергей Орлов, теперь грузовик, выставлявшийся на Московском автосалоне, списан. Впрочем, «выбракованную» машину приобрел новый владелец, кпланирующий перепродать «Русский ответ Фрейтлайнеру» любому ценителю автомобильной истории. Цену новоиспепченный хозяин «носатого» раритета готов назвать только потенциальному покупателю.

Добавим, что под огромным стеклопластико­вым капотом этого тягача размещена ярославская 400-сильная «восьмерка», с которой агрегатирована 9-ступенчатая «механика» ЯМЗ. Задние мосты — китайские, марки FAW, с борто­выми редукторами и блокировкой дифференциалов. Подвеска и спере­ди, и сзади — рессорная.