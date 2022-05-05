Русский ответ «Фрейтлайнеру»: в России продают уникальный тягач марки «Урал»

И, как пишет ветеран предприятия Сергей Орлов, теперь грузовик, выставлявшийся на Московском автосалоне, списан. Впрочем, «выбракованную» машину приобрел новый владелец, кпланирующий перепродать «Русский ответ Фрейтлайнеру» любому ценителю автомобильной истории. Цену новоиспепченный хозяин «носатого» раритета готов назвать только потенциальному покупателю.
Добавим, что под огромным стеклопластиковым капотом этого тягача размещена ярославская 400-сильная «восьмерка», с которой агрегатирована 9-ступенчатая «механика» ЯМЗ. Задние мосты — китайские, марки FAW, с бортовыми редукторами и блокировкой дифференциалов. Подвеска и спереди, и сзади — рессорная.
В середине нулевых «Урал» предполагал, что такие «магистральники» серии 6464 можно предлагать перевозчикам по цене около 40 000 долларов. Но тогда из-за границы активно ввозились подержанные «американцы», которые стоили примерно столько же. Так что амбциозный проект оказался изначально обречен на неуспех.
И продолжая тему комтранса. В прошлом году КамАЗ представил новый среднетоннажный бескапотник под названием «Компас», который, на самом деле, оказался слегка перелицованным грузовиком китайской марки JAC. Сейчас новинка вовсю осваивается на конвейере российского автогиганта, а впереди ее ждут интересные перспективы превратиться в… автобус.
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