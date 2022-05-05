Названа дата премьеры новейшего кроссовера Bentley

Да, дооснастить свой кроссовер, коим станет длиннобазный Bentley Bentayga, можно на любой вкус и кошелек. Фактически каждый автомобиль будет уникальным. А чем британцы хуже Ferrari? Все правильно: машины будут собирать по индпошиву вручную на заводе марки в городе Крю.

Подробностей о новинке немного. Известно лишь, что в авто установят «самые крутые кресла, которые когда-либо использовались в автопроме» с 177 вариантами настроек положения тела. Кроме того, тут инсталлируют первую на планете умную автоматическую систему определения климата. Про всевозможные фишки, обеспечивающие комфорт и безопасность говорить не приходится и вовсе.

Ожидается, что премьера удлиненного и сильно обогатевшего Bentley Bentayga, который наверняка окажется и одним из самых быстрых кроссоверов в мире, состоится 10 мая. Ждать осталось недолго, так что копите денежки. Или молча завидуйте.