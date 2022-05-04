Под картошку и помидоры: работникам российских автозаводов начали раздавать земельные участки

Осваивать участки советские труженики бросили охотно и с радостью. Ведь государство дало возможность совместить и досуг, и пользу, а выращенные своим трудом овощи, фрукты и ягоды позволяли существенно экономить семейный бюджет. Ну, и заодно запасать всякие лакомства вроде варенья, джемов и компотов собственной «закрутки».

И вот история повторяется. Компания «Автотор», что выпускает автомобили, в качестве социальной поддержки решила выделить своим работникам земельные участки под огороды. На безвозмездной основе всем желающим сейчас раздают наделы площадью 10 соток каждый.

Для этих целей руководством автозавода нашло сразу два земельных массива под Калининградом общей площадью 300 гектар. Методом жеребьевки среди заводчан уже успели распределить 168 вспаханных и проборонованных участков.

Одновременно сотрудникам предлагают купить «высококачественный семенной картофель отечественного производства». Так что, если выпуск Hyundai и Kia будет оставаться неритмичным, у автоторовцев теперь будет, чем заняться во время вынужденных простоев конвейера.