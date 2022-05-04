Под картошку и помидоры: работникам российских автозаводов начали раздавать земельные участки

Фото: АвтоВзгляд.
Читатели постарше прекрасно знают, что постановление Совмина СССР от 24 февраля 1949 года «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих» узаконило «шесть соток» как синоним личного огорода или сада. Тогда, в послевоенном СССР, по всей стране начали массово появляться садовые товарищества, в которых новых членов старались набирать по одному общему признаку — из состава рабочих завода, фабрики или НИИ.
Алексей Кованов

Осваивать участки советские труженики бросили охотно и с радостью. Ведь государство дало возможность совместить и досуг, и пользу, а выращенные своим трудом овощи, фрукты и ягоды позволяли существенно экономить семейный бюджет. Ну, и заодно запасать всякие лакомства вроде варенья, джемов и компотов собственной «закрутки».

И вот история повторяется. Компания «Автотор», что выпускает автомобили, в качестве социальной поддержки решила выделить своим работникам земельные участки под огороды. На безвозмездной основе всем желающим сейчас раздают наделы площадью 10 соток каждый.

Для этих целей руководством автозавода нашло сразу два земельных массива под Калининградом общей площадью 300 гектар. Методом жеребьевки среди заводчан уже успели распределить 168 вспаханных и проборонованных участков.

Одновременно сотрудникам предлагают купить «высококачественный семенной картофель отечественного производства». Так что, если выпуск Hyundai и Kia будет оставаться неритмичным, у автоторовцев теперь будет, чем заняться во время вынужденных простоев конвейера.

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4 мая 2022
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