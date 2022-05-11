Почему Range Rover Sport, сменив поколение, остался консерватором

Со сменой генерации, Range Rover Sport стал на 67 мм длиннее, а колесная база увеличилась на 74 миллиметра. Соответственно, в салоне стало заметно просторнее. Сам интерьер фактически повторяет внутреннее убранство «Рейндж Ровера», но модели Sport полагается более пологая центральная консоль, а также другой руль — с тремя спицами вместо четырех.

Поверх передней панели «подвешен» изогнутый(!) экран диагональю 13,1 дюйма, обученный вибрировать при нажатии. Для пущего удобства интерьерщики сохранили классический пульт управления микроклиматом, посчитав, что такое решение комфортнее и безопаснее, чем новомодные чисто сенсорные «плашки».