Почему Range Rover Sport, сменив поколение, остался консерватором

Со сменой генерации, Range Rover Sport стал на 67 мм длиннее, а колесная база увеличилась на 74 миллиметра. Соответственно, в салоне стало заметно просторнее. Сам интерьер фактически повторяет внутреннее убранство «Рейндж Ровера», но модели Sport полагается более пологая центральная консоль, а также другой руль — с тремя спицами вместо четырех.
Поверх передней панели «подвешен» изогнутый(!) экран диагональю 13,1 дюйма, обученный вибрировать при нажатии. Для пущего удобства интерьерщики сохранили классический пульт управления микроклиматом, посчитав, что такое решение комфортнее и безопаснее, чем новомодные чисто сенсорные «плашки».
В плане техники новинка предложит адаптивные амортизаторы и пневматическую подвеску, притом фирменная система управления шасси eHorizon получает информацию от навигатора, чтобы менять жесткость ходовой буквально перед каждым поворотом!
За доплату идут активные стабилизаторы, способные «распускаться» на бездорожье. Плюс можно заказать комплект Stormer Handling Pack, который дополнительно включает активный задний дифференциал и полноуправляемое шасси.
Гамма моторов — трехлитровые дизельные «шестерки» D250 (249 л. с.), D300 (300 л. с.) и D350 (350 л. с.), а также бензиновые P360 (360 л. с.) и P400 (400 л. с.) аналогичного объема. Отдельного упоминания заслуживает версия P530, что предлагает 530-сильный битурбированный V8 марки BMW.
В трансмиссии трудятся восьмиступенчатый «автомат» и двухступенчатая раздатка, а сама система полного привода построена вокруг многодисковой муфты, что заведует подключением передней оси. Всему этому хозяйству помогает электронная система Terrain Response 2.
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