Зачем на самом деле водители втыкают под лобовое стекло перевернутые компакт-диски

Все вы наверняка встречали на дорогах машины, верх лобового стекла которых, а то и весь периметр утыкан CD-дисками. Но не многие знают, что пик их «боевого» применения пришелся на 90—2000-е. Причины, по которым зеркальные кругляши перекрывали часть лобового стекла, описываются разные. Однако правдивых всего две.

Почему же именно в 90-е и 2000-е стали пиковыми для моды втыкать диски под лобовое стекло? Что ж, здесь надо взглянуть на автопром и развитие технологий носителей информации.

Впервые CD-диск появился в далеком 1982 году, и в том же году он появился на прилавках магазинов в Японии. Это был альбом Билли Джоэла 1978 года 52nd Street. Однако самой первой, записанной на некоммерческий компакт-диск группой, стала ABBA с ее альбомом The Visitors. А далее пошло-поехало — CD-формат стал захватывать планету.

Впрочем, доехали все эти технологии до СССР как раз на рубеже 90-х с 2000-и. Тогда же стали все чаще встречаться в машинах не кассетные, а CD-магнитолы. Китай к тому времени еще не преуспел в изобретении всего и вся, и даже не существовало и «Алиэкспресса», на котором можно было бы заказать всевозможные аксессуары, в том числе и для хранения компакт-дисков. Вот водители и додумались втыкать CD-диски под «лобаш». Однако в скором времени кто-то «обнаружил» другое — чудодейственное свойство дисков.