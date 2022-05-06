Зачем на самом деле водители втыкают под лобовое стекло перевернутые компакт-диски

Все вы наверняка встречали на дорогах машины, верх лобового стекла которых, а то и весь периметр утыкан CD-дисками. Но не многие знают, что пик их «боевого» применения пришелся на 90—2000-е. Причины, по которым зеркальные кругляши перекрывали часть лобового стекла, описываются разные. Однако правдивых всего две.
Почему же именно в 90-е и 2000-е стали пиковыми для моды втыкать диски под лобовое стекло? Что ж, здесь надо взглянуть на автопром и развитие технологий носителей информации.
Впервые CD-диск появился в далеком 1982 году, и в том же году он появился на прилавках магазинов в Японии. Это был альбом Билли Джоэла 1978 года 52nd Street. Однако самой первой, записанной на некоммерческий компакт-диск группой, стала ABBA с ее альбомом The Visitors. А далее пошло-поехало — CD-формат стал захватывать планету.
Впрочем, доехали все эти технологии до СССР как раз на рубеже 90-х с 2000-и. Тогда же стали все чаще встречаться в машинах не кассетные, а CD-магнитолы. Китай к тому времени еще не преуспел в изобретении всего и вся, и даже не существовало и «Алиэкспресса», на котором можно было бы заказать всевозможные аксессуары, в том числе и для хранения компакт-дисков. Вот водители и додумались втыкать CD-диски под «лобаш». Однако в скором времени кто-то «обнаружил» другое — чудодейственное свойство дисков.
Во времена цифровой недоразвитости, наши гаишники стояли за каждым кустом с так называемыми фенами — ручными радарами, позволяющими измерять скорость. Данные на этих приборах показывались разнообразные. И без видеозаписи обвинить в превышении скорости можно было любого водителя. В общем, как уж там было на самом деле — история умалчивает.
Но в среде автовладельцев пополз слух, что CD-диски каким-то образом создают эффект невидимости для таких радаров, фактически выполняя роль пассивного антирадара. Много штрафов было выписано с тех пор. Кустарную технологию стелс, как, собственно, и сам миф, быстро забыли, предпочитая потратиться, и приобрести качественный радар-детектор. Но компакт-диски все равно можно встретить на лобовых стеклах машин. В чем же подвох?
И снова, как в случае с хранением обилия CD-дисков, здесь играет практика, водительский опыт и несовершенство автомобилей. Чаще всего компакт-диски сегодня можно встретить на фурах. Водителям-дальнобоям вообще свойственно всячески украшать свой транспорт. Но в данном случае, диски действительно служат им хорошую службу, выступая в качестве сплошного компактного солнцезащитного козырька.
В общем, никакой мистики в моде ношения компакт-дисков под лобовым стеклом нет. Обычное украшательство или же способ хранение и солнцезащитная функция.
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