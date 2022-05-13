Как долго россияне будут оставаться без автомобилей Nissan

Фото производителя.
Марка Nissan официально не уходила из России. Однако сразу после начала российской спецоперации на Украине этот бренд сначала прекратил ввоз автомобилей заграничной сборки, а затем остановил свой завод, что расположен неподалеку от Санкт-Петербурга.
Алексей Кованов

Как заявил генеральный директор Nissan Макото Учида, остановка бизнеса на Украине и в России принесла компании около полумиллиарда долларов убытков. При этом глава марки заявил, что деятельность на украинском и российском рынках не возобновится, как минимум, до конца марта следующего, 2023 года.

Также г-н Учида отметил, что отсутствие продаж может оказать «существенное влияние» на финансовые результаты компании. Но ни возобновлять поставки, ни запускать завод руководства бренда не планирует — во всяком случае, в обозримом будущем.

Напомним, что на заводе под Санкт-Петербургом выпускались модели Quashqai, X-Trail и Murano, а московская площадка Renault делала соплатформенный «Дастеру» Terrano. Сейчас петербургский и столичный конвейеры остановлены.

Логично предположить, что рыночную нишу «Ниссана» захотят захватить китайские бренды — Chery, Geely и Haval. Ведь даже посол КНР недавно заявил, что Россию буквально завалят автомобилями из Поднебесной.

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13 мая 2022
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