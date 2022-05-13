Как долго россияне будут оставаться без автомобилей Nissan

Как заявил генеральный директор Nissan Макото Учида, остановка бизнеса на Украине и в России принесла компании около полумиллиарда долларов убытков. При этом глава марки заявил, что деятельность на украинском и российском рынках не возобновится, как минимум, до конца марта следующего, 2023 года.

Также г-н Учида отметил, что отсутствие продаж может оказать «существенное влияние» на финансовые результаты компании. Но ни возобновлять поставки, ни запускать завод руководства бренда не планирует — во всяком случае, в обозримом будущем.

Напомним, что на заводе под Санкт-Петербургом выпускались модели Quashqai, X-Trail и Murano, а московская площадка Renault делала соплатформенный «Дастеру» Terrano. Сейчас петербургский и столичный конвейеры остановлены.

Логично предположить, что рыночную нишу «Ниссана» захотят захватить китайские бренды — Chery, Geely и Haval. Ведь даже посол КНР недавно заявил, что Россию буквально завалят автомобилями из Поднебесной.

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