Новый российский грузовик WOLV на поверку оказался китайским

Фактическим автором электрической новинки грузоподъемностью 800 кг оказалась не российская компания, а крохотная китайская фирмочка Fengchuen, что ежегодно выпускает лишь около 5 000 таких машинок. В их основе лежит простая лонжеронная рама, в середине которой установлена недорогая литий-железо-фосфатная батарея емкостью 29,5 кВт.

В движение грузовичок приводит 40-сильный электромотор, так что максимальная скорость не превышает 85 км/ч. Хотя крутящий момент на уровне 150 Нм вызывает уважение! Заявленный запас хода без груза может достигать 200 километров, а для восполнения запаса энергии придется простоять возле розетки примерно 5 часов.

Российские цены будут объявлены перед стартом продаж, что намечен на начало осень. Но мы бы ориентировались на 2 000 000 рублей. Понятно, что при таких вводных фургон LADA Largus выглядит привлекательнее… Однако инициаторы проекта уверяют, что в условиях города WOLV будет гораздо более экономичным.