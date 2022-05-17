Новый российский грузовик WOLV на поверку оказался китайским

Фото производителя.
В Нижнем Новгороде недавно появилась компания под названием NEMO (New Energy Motors), которая планирует предлагать российским перевозчикам электрические грузовички WOLV. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, что это за машина.
Алексей Кованов

Фактическим автором электрической новинки грузоподъемностью 800 кг оказалась не российская компания, а крохотная китайская фирмочка Fengchuen, что ежегодно выпускает лишь около 5 000 таких машинок. В их основе лежит простая лонжеронная рама, в середине которой установлена недорогая литий-железо-фосфатная батарея емкостью 29,5 кВт.

В движение грузовичок приводит 40-сильный электромотор, так что максимальная скорость не превышает 85 км/ч. Хотя крутящий момент на уровне 150 Нм вызывает уважение! Заявленный запас хода без груза может достигать 200 километров, а для восполнения запаса энергии придется простоять возле розетки примерно 5 часов.

Российские цены будут объявлены перед стартом продаж, что намечен на начало осень. Но мы бы ориентировались на 2 000 000 рублей. Понятно, что при таких вводных фургон LADA Largus выглядит привлекательнее… Однако инициаторы проекта уверяют, что в условиях города WOLV будет гораздо более экономичным.

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17 мая 2022
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