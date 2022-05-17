Россияне стали активно покупать китайские кроссоверы через интернет

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители он-лайн сервиса для купли- продажи легковых транспортных средств «СберАвто», больше всего виртуальных покупок приходится на машины марки Chery — 53%. Самыми популярными у наших соотечественников оказались кроссоверы Tiggo 8 Pro. Далее по востребованности идут Haval Jolion, Chery Tiggo 4, Haval F7 и Geely Atlas Pro.

Средний чек на новый китайский автомобиль составляет 1 800 000 рублей. Чаще других через интернет приобретают китайские авто в Москве, Питере, Волгограде и Нижнем Новгороде.

Кстати сказать, буквально на днях посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что наш рынок массово заполонят изделиями из Поднебесной. Пожалуй, сомневаться в этом не стоит.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM