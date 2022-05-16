На Украину хлынул поток люксовых авто под видом военной помощи

Фото: carstuckgirls
Как заявил первый замглавы государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий, в страну массово завозятся автомобили преимущественно премиальных марок из-за отмены налога на импорт транспортных средств. Подобный шаг был предпринят местными властями после старта российской спецоперации в стране с целью минимизировать нехватку техники.
Мирон Горин

Естественно, подобной лазейкой не смогли не воспользоваться предприимчивые продавцы, которые наладили транспортировку разномастных иномарок — от массовых кроссоверов Toyota RAV4 до люксовых Bentley Continental GT.

«Со времени принятия закона про нулевую пошлину по состоянию на вчера было завезено около 80 000 транспортных средств для собственного использования», — цитирует слова первого замглавы украинской таможни Александра Щуцкого РИА «Новости».

Между тем, и в России обсуждается возможность избавить от таможенных пошлин автомобили, завезенные из-за границы. Кстати, «растаможку» уже обнулили на сельскохозяйственную технику, доставленную из-за рубежа.

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16 мая 2022
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