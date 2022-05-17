В Россию едет эксклюзивный кроссовер Geely Coolray NERO

От обычного «Кулрея» новая версия отличается, в первую очередь, чернильным окрасом кузова и боковыми зеркалами, что получили отделку под «карбон». Довершают образ антрацитовые 18-дюймовые колеса особого дизайна.
Из любопытных деталей отметим оригинальный спойлер, фирменные шильдики и металлическую накладку на заднем бампере. Притом увидеть все это своими глазами россияне смогут буквально через несколько недель.
Цена новинки будет раскрыта перед стартом продаж. А пока российское представительство Geely уточняет, что исполнению Coolray NERO вдобавок полагаются тонированные задние стекла и специальные напольные коврики — с вышивкой фирменного логотипа NERO.
Кроме того, новая комплектация включает полностью светодиодную оптику, панорамную крышу, бесключевой доступ и продвинутую медиасистему. Вишенка на этом вроде бы вкусном торте — комбинированная отделка кресел.
А вот мотор остался стандартным — это 150-сильный полуторалитровый агрегат, с которым работает семиступенчатый «преселектив». Впрочем, портал «АвтоВзгляд» достаточно подробно рассказывал об этой связке.