В Россию едет эксклюзивный кроссовер Geely Coolray NERO

Цена новинки будет раскрыта перед стартом продаж. А пока российское представительство Geely уточняет, что исполнению Coolray NERO вдобавок полагаются тонированные задние стекла и специальные напольные коврики — с вышивкой фирменного логотипа NERO.

Кроме того, новая комплектация включает полностью светодиодную оптику, панорамную крышу, бесключевой доступ и продвинутую медиасистему. Вишенка на этом вроде бы вкусном торте — комбинированная отделка кресел.

А вот мотор остался стандартным — это 150-сильный полуторалитровый агрегат, с которым работает семиступенчатый «преселектив». Впрочем, портал «АвтоВзгляд» достаточно подробно рассказывал об этой связке.