В Россию едет эксклюзивный кроссовер Geely Coolray NERO

Фото производителя.
Российский авторынок упал, но, видимо, готов отжаться, раз китайские производители выводят свежие новинки. Так, марка Geely совершенно неожиданно приготовила для наших соотечественников весьма любопытный Geely Coolray NERO.
Алексей Кованов

От обычного «Кулрея» новая версия отличается, в первую очередь, чернильным окрасом кузова и боковыми зеркалами, что получили отделку под «карбон». Довершают образ антрацитовые 18-дюймовые колеса особого дизайна.

Из любопытных деталей отметим оригинальный спойлер, фирменные шильдики и металлическую накладку на заднем бампере. Притом увидеть все это своими глазами россияне смогут буквально через несколько недель.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Цена новинки будет раскрыта перед стартом продаж. А пока российское представительство Geely уточняет, что исполнению Coolray NERO вдобавок полагаются тонированные задние стекла и специальные напольные коврики — с вышивкой фирменного логотипа NERO.

Кроме того, новая комплектация включает полностью светодиодную оптику, панорамную крышу, бесключевой доступ и продвинутую медиасистему. Вишенка на этом вроде бы вкусном торте — комбинированная отделка кресел.

А вот мотор остался стандартным — это 150-сильный полуторалитровый агрегат, с которым работает семиступенчатый «преселектив». Впрочем, портал «АвтоВзгляд» достаточно подробно рассказывал об этой связке.

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17 мая 2022
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