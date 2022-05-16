Из кареты в тыкву: завод «Рено Россия» начнет выпускать «Москвичи»

Как несколько дней назад и предсказывал портал «АвтоВзгляд», доля группы Renaul в АВТОВАЗе стала принадлежать НАМИ, а завод «Рено Россия» теперь в собственности столичного правительства. Сообщается, что тольяттински завод продолжит производство своей линейки LADA. О судьбе французских моделей на платформе В0, сходивших до последнего момента с его конвейера, на данный момент ничего не известно. Кроме того, Минпромторг отдельно оговорился, что сервисное обслуживание автомобилей Renault в России теперь тоже переходит «под крыло» «АВТОВАЗа».

Синхронно с новостью из федерального ведомства, появилось и сообщение от столичного градоначальника Сергея Собянина.

— Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — заявил Сергей Собянин.

Как именно будут брендироваться новейшие московские автомобили пока не ясно: то ли «Moskvich Logan» и «Moskvich Duster», то ли «Москвич Логан» и «Москвич Дастер». Не удивимся также, если столичные власти обратятся к историческим, по-лужковски ностальгичным названиям моделей московского автобренда: «Князь Владимир», «Святогор», «Добромысл», «Родовит», «Всерад»…

Хотя автоэксперт Сергей Асланян уверен, что любая реанимация бренда на мощностях «Рено» — полнейшая утопия!

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