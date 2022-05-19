Lexus готовится представить новое поколение хитового кроссовера RX

Фото производителя.
По современным меркам, 7 лет конвейерной жизни для одного поколения автомобиля — это почти старость. Не желая, чтобы преклонный возраст негативно отразился на продажах главного хита, кроссовера RX, марка Lexus спешит предложить публике следующую генерацию популярного SUV.
Алексей Кованов

Собственно, премьера пятого по счету поколения Lexus RX запланирована на 1 июня. В преддверии громкого дебюта японцы опубликовали весьма любопытный тизер. Благодаря нему мы можем сделать однозначный вывод, что премиальный кроссовер сильно изменится внешне, при этом удивив публику весьма необычным оформлением радиаторной решетки: ее рисунок словно сплетен из отдельных нитей.

Логично предположить, что основой для SUV послужит модульная платформа GA-K из семейства TNGA, а главной «движущей силой» окажется турбочетверка объемом 2,4 литра. Также вездесущие шпионы успели разузнать, что вместо удлиненного Lexus RX L появится отдельная модель Lexus TX.

Кстати, самому компактному кроссоверу Lexus, модели UX, недавно провели плановое обновление. Внешне автомобиль, который впервые показали на автосалоне в Женеве чуть более четырех лет назад, остался узнаваем, а вот внутри изменений произошло немало.

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19 мая 2022
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