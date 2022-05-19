Lexus готовится представить новое поколение хитового кроссовера RX

Собственно, премьера пятого по счету поколения Lexus RX запланирована на 1 июня. В преддверии громкого дебюта японцы опубликовали весьма любопытный тизер. Благодаря нему мы можем сделать однозначный вывод, что премиальный кроссовер сильно изменится внешне, при этом удивив публику весьма необычным оформлением радиаторной решетки: ее рисунок словно сплетен из отдельных нитей.

Логично предположить, что основой для SUV послужит модульная платформа GA-K из семейства TNGA, а главной «движущей силой» окажется турбочетверка объемом 2,4 литра. Также вездесущие шпионы успели разузнать, что вместо удлиненного Lexus RX L появится отдельная модель Lexus TX.

Кстати, самому компактному кроссоверу Lexus, модели UX, недавно провели плановое обновление. Внешне автомобиль, который впервые показали на автосалоне в Женеве чуть более четырех лет назад, остался узнаваем, а вот внутри изменений произошло немало.

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