Почему категорически нельзя глушить мотор с включенным кондиционером

​Кондиционер сильно облегчил жизнь автомобилистам. Благодаря его появлению климат в салоне наших машин стал намного благоприятнее. И даже в самый жаркий день в салоне автомобиля царит комфортный климат, а водителю и пассажирам не приходится открывать окна, дыша смогом и дорожной пылью. Однако и кондиционеры, порой, ломаются. Вместо свежего охлажденного воздуха в салон начинает поступать теплый, с затхлым запахом сырости. И мало кто догадывается, что виновником этого являются сами автовладельцы, которые неправильно эксплуатируют систему кондиционирования, выключая двигатель при работающем «кондее».

Все дело в том, что холодный воздух, проходящий через испаритель по воздуховодам, охлаждает не только салон, но и близлежащие к элементам системы поверхности. Если взглянуть на это с другой стороны, то тут же под капотом расположен горячий двигатель, т. е. существует разница температур. Там, где воздуховоды кондиционера и испаритель — холодно, в то время как в целом в подкапотном пространстве температура довольно высокая. Воздух, проходящий через испаритель и без того содержит в себе влагу, излишки которой отводятся наружу под автомобиль в виде конденсата. К этому можно добавить точку росы, когда кондиционер отключается вместе с двигателем. Следовательно, это благоприятные условия для образования конденсата, а значит, и роста числа бактерий, которые в последствие и будут давать тот неприятный запах в салоне. Как же этого избежать?