Почему категорически нельзя глушить мотор с включенным кондиционером

Кондиционер сильно облегчил жизнь автомобилистам. Благодаря его появлению климат в салоне наших машин стал намного благоприятнее. И даже в самый жаркий день в салоне автомобиля царит комфортный климат, а водителю и пассажирам не приходится открывать окна, дыша смогом и дорожной пылью. Однако и кондиционеры, порой, ломаются. Вместо свежего охлажденного воздуха в салон начинает поступать теплый, с затхлым запахом сырости. И мало кто догадывается, что виновником этого являются сами автовладельцы, которые неправильно эксплуатируют систему кондиционирования, выключая двигатель при работающем «кондее».
Все дело в том, что холодный воздух, проходящий через испаритель по воздуховодам, охлаждает не только салон, но и близлежащие к элементам системы поверхности. Если взглянуть на это с другой стороны, то тут же под капотом расположен горячий двигатель, т. е. существует разница температур. Там, где воздуховоды кондиционера и испаритель — холодно, в то время как в целом в подкапотном пространстве температура довольно высокая. Воздух, проходящий через испаритель и без того содержит в себе влагу, излишки которой отводятся наружу под автомобиль в виде конденсата. К этому можно добавить точку росы, когда кондиционер отключается вместе с двигателем. Следовательно, это благоприятные условия для образования конденсата, а значит, и роста числа бактерий, которые в последствие и будут давать тот неприятный запах в салоне. Как же этого избежать?
Логично предположить: для того, чтобы нивелировать разницу температур и размыть точку образования росы, нужно эту самую температуру выровнять. Иными словами, кондиционер необходимо выключить немного заранее, чем будет заглушен двигатель автомобиля. Стоять и ждать, когда элементы климатической системы нагреются полчаса не нужно. Для этого хватит двух-трех минут, за которые холодные поверхности нагреются, и лишняя влага (конденсат) испарится, а часть его уйдет по водоотводящей трубке. Еще лучше заблаговременно выключить кондиционер, рассчитав примерно указанное выше время до запланированного места стоянки. За эти минуты салон не успеет нагреться до некомфортной температуры, а вот система кондиционирования подсохнет и проветрится.
Если же запахи все-таки успели проявиться, то климатическую систему следует почистить, избавиться от бактерий, которые там расселились. Это не только лишит вас от неприятного запаха, но и улучшит работу кондиционера в целом. Потому как собравшаяся на испарителе грязь является хорошим теплоизолятором и не дает воздуху, проходящему сквозь испаритель, охлаждаться должным образом. Почистить систему можно в специальных центрах. А можно это сделать самостоятельно при помощи аэрозольных дезинфекторов. Из подручных средств профессионалы рекомендуют использовать аптечный хлоргексидин или же другие дезинфекторы, типа Лизоформина 300 и Хлорамина Б.
Впрочем, всякий автовладелец должен помнить, что профилактика лучше всякого ремонта. Поэтому следить за кондиционером необходимо на протяжении всего срока владения автомобилем, и обязательно проводить его дезинфекцию хотя бы раз в год. Также следует следить за состоянием дренажной трубки. Если последняя забьется, то и бактерии этому порадуются, и конденсат, в конечном итоге, может политься в салон. И, конечно же, не забывайте просушить систему перед тем, как выключить двигатель.