Стало известно, какая судьба ждет российских дилеров марки Renault

Главный тезис прошедшей встречи: бренд Renault полностью уходит из России. Соответственно, под этой маркой автомобили больше продаваться не будут, а производство кроссоверов Arkana, Duster и Kaptur будет переведено на АВТОВАЗ, где SUV получат вторую жизнь под брендом LADA. А вот судьба «Логана» и «Сандеро» остается неизвестной: нельзя исключать, что эти «бюджетники» тоже скоро станут «Ладами».

При этом дилеры смогут работать под вывеской Renault еще три года, так как им предстоит обслуживать, ремонтировать и выполнять гарантийные обязательства. Но поставками запчастей и технической поддержкой отныне заведует не ЗАО «Рено Россия», а вазовское ЗАО «ЛАДА Имидж».