Стало известно, какая судьба ждет российских дилеров марки Renault

Главный тезис прошедшей встречи: бренд Renault полностью уходит из России. Соответственно, под этой маркой автомобили больше продаваться не будут, а производство кроссоверов Arkana, Duster и Kaptur будет переведено на АВТОВАЗ, где SUV получат вторую жизнь под брендом LADA. А вот судьба «Логана» и «Сандеро» остается неизвестной: нельзя исключать, что эти «бюджетники» тоже скоро станут «Ладами».
При этом дилеры смогут работать под вывеской Renault еще три года, так как им предстоит обслуживать, ремонтировать и выполнять гарантийные обязательства. Но поставками запчастей и технической поддержкой отныне заведует не ЗАО «Рено Россия», а вазовское ЗАО «ЛАДА Имидж».
Правоприемником «Рено Россия» становится МАЗ (Московский автомобильный завод) «Москвич», куда автоматически переводят всех действующих сотрудников фирмы. Новый директор «Москвича» Дмитрий Пронин объявил, что главная задача — сохранить коллектив.
Что ждет важный актив компании — московский завод, где делали вышеупомянутые кроссоверы, совершенно непонятно. Новым собственникам только предстоит найти желающих локализовать производство своих машин на этой площадке.
Вполне возможно, что современный конвейер может привлечь китайские марки. Например, Chery недавно интересовалась мощностями УАЗа, но линия, с которой еще недавно сходили «французы», выглядит куда более перспективным вариантом.