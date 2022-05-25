Почти Unimog: в России возобновили выпуск грузовых внедорожников «Силант»

На самом деле, знатоки отечественного автопрома прекрасно знают, что история автомобиля «Силант» началась 15 лет назад, когда НАМИ изготовил прототип универсального грузовика. Машину признали удачной, после чего было сделано около 500 таких внедорожников.

В 2015 году производство «Силантов» переехало Великого Новгорода во Владимир. Но ненадолго: тамошний тракторный завод приказал долго жить, так что для модели пришлось искать новое место прописки. Им стал Чебоксарский завод силовых агрегатов.

Сама по себе разработка НАМИ представляет собой шасси грузоподъемностью от 3 до 8 тонн. Вездеходы могут быть использованы, как коммунальная машина, лесопатрульный комплекс, многоцелевой автомобиль для специальных нужд.

В основе модели лежит лонжеронная рама, на которую установлена каркасно-панельная кабина оригинальной конструкции. По желанию клиента грузовик могут оснастить моторами ММЗ, ЯМЗ или Cummins, а выбор коробок передач ограничен фирмами СААЗ и ZF.

Добавим, что первый вездеход именно чебоксарской сборки отправится в Республику Казахстан для работы в карьере. Машина будет поливать технологические дороги карьера, чтобы «прибивать» поднятую самосвалами пыль.

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