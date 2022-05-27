Венерологи против «Урала»: Минпромторг назвал лучшие предприятия России

Сама премия присуждается ежегодно на конкурсной основе. Ее, как гласит устав мероприятия, присуждают организациям «за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества». Претендентов на звание лауреатов и дипломантов отбирает специальный совет, который возглавляет лично министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В этом году от автопрома дипломы заслужили автозаводы ГАЗ и «Урал». А вот соседями по наградному списку среди прочих оказались Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы, Якутский медицинский колледж и даже — муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 из города Ангарск Иркутской области.

Хотя уважаемым экспертам, конечно же, виднее, кто достоин премии за качество: детсад, венерологический центр или автомобильный завод.

Впрочем, иногда логика подводит чиновников. После того, как московский завод марки Renault неожиданно достался столичной мэрии, руководство последней поспешило оперативно назначить нового главу для этой производственной площадки. Следуя чиновничьей логике, власти выбрали руководителем не опытного производственника из автопрома, а «своего человека», коим оказался Дмитрий Пронин.

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