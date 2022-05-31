Глава Минпромторга Денис Мантуров возглавил совет директоров АВТОВАЗа

Минпромторг РФ распространил сообщение, согласно которому глава министерства Денис Мантуров назначен председателем совета директоров АВТОВАЗа. В релизе подчеркивается, что на новой должности он будет работать бесплатно. Перед этим, 28 мая, председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился о передаче этой должности Мантурову.

Ранее совет директоров АВТОВАЗ единогласно утвердил кандидатуру бывшего министра транспорта РФ и вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова на должность президента компании. Портал «АвтоВзгляд» предположил, чем все эти назначения могут аукнуться тольяттинскому автогиганту. Напомним, что в середине мая Renault передал подведомственному Минпромторгу РФ институту НАМИ свою долю в акциях АВТОВАЗа — 67,69%. Остальной частью пакета автопроизводителя владеет госкорпорация «Ростех».

Параллельно, Renault практически подарил свое московское производство автомобилей столичному правительству. Городские власти срочно переименовали завод в «Москвич» и назначили его директором специалиста по такси и каршерингу из Дептранса Дмитрия Пронина.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM