Глава Минпромторга Денис Мантуров возглавил совет директоров АВТОВАЗа

фото компании-производителя
Высшие российские чиновники продолжают «осваивать» вершины правления АВТОВАЗом, от контроля над которым отказался Renault. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Минпромторг РФ распространил сообщение, согласно которому глава министерства Денис Мантуров назначен председателем совета директоров АВТОВАЗа. В релизе подчеркивается, что на новой должности он будет работать бесплатно. Перед этим, 28 мая, председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился о передаче этой должности Мантурову.

Ранее совет директоров АВТОВАЗ единогласно утвердил кандидатуру бывшего министра транспорта РФ и вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова на должность президента компании. Портал «АвтоВзгляд» предположил, чем все эти назначения могут аукнуться тольяттинскому автогиганту. Напомним, что в середине мая Renault передал подведомственному Минпромторгу РФ институту НАМИ свою долю в акциях АВТОВАЗа — 67,69%. Остальной частью пакета автопроизводителя владеет госкорпорация «Ростех».

Параллельно, Renault практически подарил свое московское производство автомобилей столичному правительству. Городские власти срочно переименовали завод в «Москвич» и назначили его директором специалиста по такси и каршерингу из Дептранса Дмитрия Пронина.

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АВТОВАЗ, авторынок, автозаводы
31 мая 2022
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