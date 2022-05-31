Haval объявил дату российской премьеры нового кроссовера

На самом деле, российские дилеры марки Haval вот уже как несколько недель принимают предварительные заказы на кроссовер Dargo. В первую партию из 50 машин вошли хорошо упакованные экземпляры, оснащенные 192-сильными двухлитровыми моторами, преселективными коробками передач и полным приводом.

Позже появятся более простые комплектации и моноприводное исполнение. А сама премьера модели состоится 8 июня. Именно тогда будет опубликован полный прайс-лист. Но есть обоснованное предположение, что ориентироваться следует на 3 000 000 рублей за среднюю комплектацию.

При этом китайский новичок обещает быть весьма интересной покупкой для российских автомобилистов. Так, по словам создателей, этот SUV сочетает «функциональность городского кроссовера и повышенную проходимость внедорожника».

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