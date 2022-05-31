Haval объявил дату российской премьеры нового кроссовера

Фото производителя.
Пока одни марки остановили поставки машин, а другие заморозили целые заводы, китайский Haval торопится наращивать долю рынка. Поэтому премьера новейшего кроссовера Dargo состоится четко по ранее запланированному графику.
Алексей Кованов

На самом деле, российские дилеры марки Haval вот уже как несколько недель принимают предварительные заказы на кроссовер Dargo. В первую партию из 50 машин вошли хорошо упакованные экземпляры, оснащенные 192-сильными двухлитровыми моторами, преселективными коробками передач и полным приводом.

Позже появятся более простые комплектации и моноприводное исполнение. А сама премьера модели состоится 8 июня. Именно тогда будет опубликован полный прайс-лист. Но есть обоснованное предположение, что ориентироваться следует на 3 000 000 рублей за среднюю комплектацию.

При этом китайский новичок обещает быть весьма интересной покупкой для российских автомобилистов. Так, по словам создателей, этот SUV сочетает «функциональность городского кроссовера и повышенную проходимость внедорожника».

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31 мая 2022
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