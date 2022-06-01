Какой будет новая версия УАЗ «Патриот» за 4 000 000 рублей

Созданный на основе УАЗ «Профи» грузовик EVM Pro получит 116-сильный электромотор и литий-железо-фосфатную батарею, запаса которой должно хватать на 300 километров пробега. Тяжелые аккумуляторы «съели» примерно треть грузоподъемность машины — на борт новинка сможет принят только одну тонну груза. При этом максимальная скорость машины составит 80 км/ч.

Учитывая, что внедорожник «Патриот» — ближайший родственник модели «Профи», нет никаких технических проблем, чтобы имплантировать электрическую начинку и в него. Но, как уточняет Drom, это второстепенная задача. А первостепенная — осенью этого года запустить на мощностях технополиса «Москва» выпуск аккумуляторного комтранса, на который, якобы, уже есть заказы.

Из Ульяновска стартап будет получать собранные и окрашенные грузовики, но без двигателя и коробки передач. С установленным электрооборудованием «Профи» будет стоить от 4 000 000 рублей, однако по госпрограмме поддержки цену удастся снизить на 925 000.

Если дело дойдет до электрификации «Патриота», то его стоимость составит те же 4 000 000. Вот только найдутся ли желающие за собственные (а не бюджетные) деньги покупать медленный, тяжелый и неоправданно дорогой автомобиль — большой вопрос…

Кстати, портал «АвтоВзгляд» не так давно познакомился с электрической версией УАЗ «Хантер» — бесшумный внедорожник ожидаемо продемонстрировал завидные «оффроудные» повадки: подробности с тест-драйва можно узнать здесь.

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