Козырные карты Собянина для возрождения «Москвича»

Заявив возрождение, чиновник неделю помалкивал, а потом в прессе случилась утечка, что эпоха возрождения ему не под силу. Разочарованные обыватели, любившие «Москвич−412» по картинкам и воспоминаниям предков, огорчились. Возрожденную «легенду» они бы охотно обмыли с соседом. Мэр, неожиданно растеряв красноречие, не нашел чем парировать и сделал вид, что не он сел в лужу, а похожая на него скульптура воздвиглась посреди рукотворного озера.

К сведению компетентного мэра, умело возродившего завод ЗиЛ. На территории бывшего АЗЛК, во-первых, есть живое автомобильное производство, во-вторых, там все готово к выпуску электромобилей. Прямолинейные, как палка погонщика оленей, технологии PR, хуже всего работают именно в Москве, где все еще заметно присутствие людей. В провинции выкручиваться не надо, достаточно замолчать. В Москве желательно изящно отшутиться и непринужденно объяснить провал. Пара подсказок была бы кстати.

Подсказка №1. На территории завода «Москвич» существует «Технополис Москва» в цехах которого живет производство гоночных автомобилей «АртЛайн Инжиниринг», входящее в категорию автомобилестроительных компаний России. Здесь выпускают шасси для международного класса!«Формула−3» и гоночные машины формулы «Легенда». Если бы мэр, внезапно ставший знатоком автомобилестроения, хоть раз заглянул бы в «Технополис», болезненных озарений автопромом у него случилось бы меньше.

Подсказка №2. В «Технополисе Москва» существует стартап «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» по конверсии УАЗ «Профи» в электромобиль. Азарта владельцев стартапа в избытке и они не только показали вполне настоящий экземпляр Profi на электричестве, но стремительно пообещали электрифицировать вторую ульяновскую модель Patriot. Мэр мог бы гордиться — электромотор русский, отечественный, спрятанный в недрах унылого ящика, чтоб никто не вздумал искать внутри импортные детали.

И, кстати говоря, подсказками не поздно воспользоваться и сейчас…

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