Новый президент АВТОВАЗа получил первую награду

Социальная и благотворительная политика предприятия выступает одним из инструментов устойчивого развития АВТОВАЗа, отмечает пресс-служба компании.

- С момента своего рождения АВТОВАЗ и Тольятти растут и работают, идут нога в ногу в одном темпе. И я уверен, что так будет всегда, — добавил новоиспеченный глава предприятия.

Кстати, сам АВТОВАЗ, наконец, выходит из спячки: после нескольких недель простоя конвейеры российского автогиганта начали движение. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности, в каком ритме сможет работать флагман отечественного автопрома.

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