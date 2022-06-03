Новый президент АВТОВАЗа получил первую награду

Фото: АВТОВАЗ.
В ходе торжеств по случаю Дня города Тольятти состоялось вручение премии «Благотворитель года среди юридических лиц», которой удостоился АВТОВАЗ. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», награду получил лично президент автогиганта Максим Соколов — это первая награда, которую от лица предприятия принял г-н Соколов.
Алексей Кованов

Социальная и благотворительная политика предприятия выступает одним из инструментов устойчивого развития АВТОВАЗа, отмечает пресс-служба компании.

- С момента своего рождения АВТОВАЗ и Тольятти растут и работают, идут нога в ногу в одном темпе. И я уверен, что так будет всегда, — добавил новоиспеченный глава предприятия.

Кстати, сам АВТОВАЗ, наконец, выходит из спячки: после нескольких недель простоя конвейеры российского автогиганта начали движение. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности, в каком ритме сможет работать флагман отечественного автопрома.

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АВТОВАЗ, производители, производство, автозаводы
3 июня 2022
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