Девятый вал беспредела: ГИБДД лишат права выписывать штрафы, «назначенные» камерами

Согласно поручению Президента РФ, 1 июня 2022 года в России должна была завершиться работа по внесению в законодательство изменений, позволяющих передать регионам часть полномочий ГИБДД. А именно: администрирования правонарушений в области дорожного движения, зафиксированных дорожными камерами. Сейчас законопроект все еще не принят и находится на рассмотрении в Госдуме. Если он будет поддержан законотворцами, то регионы получат право привлечь к обработке фото- и видеоматериалов, полученных с комплексов фотовидеофиксации, организации или ведомства, назначенные региональными властями вместо профессионалов из ГИБДД.

– Лично я категорически против данного законопроекта, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» новацию Григорий Шухман. –Пример того, почему это не принесет автовладельцам ничего хорошего, мы видим на практике в Москве. В 2013 году МВД уже передала полномочия столичным чиновникам по администрированию нарушений парковки. В итоге мы имеем массовые нарушения, в том числе и по незаконному упрощению правоприменению материалов на граждан, переданных через пресловутое приложение ПАК ПМ — «Помощник Москвы». ГИБДД прекратила принимать такие материалы с 2019 года, но ничего не может сделать с московскими чиновниками, которые продолжают нарушать закон, получая сомнительные сертификаты на ПАК ПМ и козыряя ими в судах, — считает эксперт.

И с его мнением сложно не согласиться. Действительно выглядит странным, что такую важную задачу, как наложение взысканий и разбор фото- и видеоматериалов хотят поручить непрофессионалам. Выходит, это не рассмотрение материалов дела уполномоченным должностным лицом, а просто обыденная офисная работа, которую может выполнять кто угодно, даже не шибко знакомый с ПДД человек? Перед кем будут отчитываться эти не должностные лица, отвечать за ошибки? Ведь выписать штраф у нас — дело плевое. Оспаривать же его необоснованность людям приходиться в судах. А те, кто его выписывает — не несут никакой ответственности за свои ошибки. Вот эту порочную практику точно пора менять, а не ставить штрафной конвейер на поток. Но пока все происходит ровно наоборот.

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