Changan Uni-K: в Россию привезут «китайца» за 4 000 000 рублей

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», главными конкурентами нового «Чанъана» станут другие недешевые «китайцы» — Exeed TXL и Geely Tugella. Поэтому логично предположить, что новинка будет стоить как основные соперники — около 4 000 000 рублей.

Старт продаж на российском рынке изначально планировался на декабрь, однако московский офис не успел привезти первую партию машин до наступления нового года. Затем дебюту помешала очередная волна ковида, накрывшая Поднесную, а после — украинская спецоперация.

В итоге, как сообщает «Авторевю», к дилерам модные кроссоверы поступили только сейчас. А, значит, в ближайшее время будут объявлены цены и комплектации. От новинки стоит ждать кожаную отделку салона, вентиляцию кресел, панорамную крышу и многое другое.

Зато характеристики известны давно, так как SUV успел пройти процедуру обязательной сертификации: нам предложат двухлитровый турбомотор мощностью 227 сил, 8-ступенчатый «автомат» Aisin и полный привод.

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