Приготовит и накормит: «Газель NN» освоила новые профессии

Фото: АвтоВзгляд.
На «Неделе российского ритейла» — крупнейшем российском форуме, посвященном розничной торговле, «Группа ГАЗ» показала не только предсерийный «Соболь NN», но и новые версии «Газели NN». Портал «АвтоВзгляд» внимательно рассмотрел новинки рынка.
Алексей Кованов

Фудтрак на шасси «Газель NN» создан для работы на массовых мероприятиях. Он оборудован всем необходимым для приготовления блюд и напитков: жарочной поверхностью, мангалом, фритюрницей, микроволновой печью, тостером и кофемашиной.

Два стола, один из которых оснащен охлаждаемой поверхностью, система подвода воды и вытяжной вентиляции позволяют работать команде из трех человек. Для подключения к электросети предусмотрены розетки, а для автономной работы — бензиновый генератор.

Встроенный аккумулятор питает холодильное оборудование во время движения, так что по пути на мероприятие можно быть уверенным, что замороженные продукты не разморозятся, а охлажденные напитки останутся прохладными.

Фото: АвтоВзгляд.

Вторая новинка — это фургон-рефрижератор «Газель NN», предназначенный для перевозки замороженных продуктов. Силовые элементы его рамы и кузова спроектированы так, чтобы защитить фургон от деформаций во время движения по неровным дорогам.

Усиленная теплоизоляция позволяет поддерживать температуру перевозимого груза на уровне до −20°С. Мощность холодильной установки — до 2800 Вт. В стандартное оснащение входят 15 точек фиксации груза, камера заднего вида, плюс сейф для хранения денег и документов.

Хотя главная премьера прошедшего мероприятия, конечно, вышеупомянутый «Соболь NN». Это современная альтернатива не только фургонам Ford Transit, но и более компактным Citroёn Jumpy и Peugeot Expert.

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7 июня 2022
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