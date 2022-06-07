Приготовит и накормит: «Газель NN» освоила новые профессии

Фудтрак на шасси «Газель NN» создан для работы на массовых мероприятиях. Он оборудован всем необходимым для приготовления блюд и напитков: жарочной поверхностью, мангалом, фритюрницей, микроволновой печью, тостером и кофемашиной.

Два стола, один из которых оснащен охлаждаемой поверхностью, система подвода воды и вытяжной вентиляции позволяют работать команде из трех человек. Для подключения к электросети предусмотрены розетки, а для автономной работы — бензиновый генератор.

Встроенный аккумулятор питает холодильное оборудование во время движения, так что по пути на мероприятие можно быть уверенным, что замороженные продукты не разморозятся, а охлажденные напитки останутся прохладными.