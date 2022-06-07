Приготовит и накормит: «Газель NN» освоила новые профессии

Фудтрак на шасси «Газель NN» создан для работы на массовых мероприятиях. Он оборудован всем необходимым для приготовления блюд и напитков: жарочной поверхностью, мангалом, фритюрницей, микроволновой печью, тостером и кофемашиной.
Два стола, один из которых оснащен охлаждаемой поверхностью, система подвода воды и вытяжной вентиляции позволяют работать команде из трех человек. Для подключения к электросети предусмотрены розетки, а для автономной работы — бензиновый генератор.
Встроенный аккумулятор питает холодильное оборудование во время движения, так что по пути на мероприятие можно быть уверенным, что замороженные продукты не разморозятся, а охлажденные напитки останутся прохладными.
Вторая новинка — это фургон-рефрижератор «Газель NN», предназначенный для перевозки замороженных продуктов. Силовые элементы его рамы и кузова спроектированы так, чтобы защитить фургон от деформаций во время движения по неровным дорогам.
Усиленная теплоизоляция позволяет поддерживать температуру перевозимого груза на уровне до −20°С. Мощность холодильной установки — до 2800 Вт. В стандартное оснащение входят 15 точек фиксации груза, камера заднего вида, плюс сейф для хранения денег и документов.
Хотя главная премьера прошедшего мероприятия, конечно, вышеупомянутый «Соболь NN». Это современная альтернатива не только фургонам Ford Transit, но и более компактным Citroёn Jumpy и Peugeot Expert.
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