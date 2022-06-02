Российским водителям одновременно разрешили и запретили ездить без «прав»

Дабы напомнить о себе и в очередной раз сымитировать бурную деятельность, Минцифры РФ выступило с заявлением о том, что ведомство совместно с МВД России готовит к релизу новые сервисы в приложении «Госуслуги Авто». Имелась в виду возможность предъявления «прав» и полиса ОСАГО в виде QR-кода (пока это работает только с СТС), имеющего ту же силу, что и бумажные документы.

Но все это было известно и раньше. Так что очередное сообщение ведомства лишь наводит на мысль о том, что проект стоит на месте, ведь по словам представителей Минцифры, «совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов» ведется до сих пор. То есть до релиза еще очень далеко. Настолько, что инициаторы не обозначают даже примерные сроки, и откуда взялась информация про 1 июня — загадка.

Как бы то ни было, даже когда функционал расширят, портал «АвтоВзгляд» крайне не рекомендует автомобилистам убирать удостоверение «в ящик». Прогресс прогрессом, но все мы знаем, как работают государственные сервисы: портал ГИБДД (проверка штрафов и истории авто) или те же «Госуслуги». Утечки данных, постоянные подвисания, сбои. И это несмотря на то, что на подобные истории власти тратят комические суммы денег налогоплательщиков.

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